单日病例和死亡病例达新高 印度疫情严峻医院难负荷首都封城

印度卫生部宣布，将把原本保留给政府部门或公共企业雇员的医院的一些病房，改为接收冠病病患的病房。印度首都新德里的疫情严重，星期天通报了2万5500起确诊病例，周一晚起封城一周。

（新德里综合电）印度单日的冠病确诊病例和死亡病例昨天（4月19日）双双破纪录，严重的疫情使医院病床和氧气设备严重不足，疫情最严重的新德里宣布封城。

根据印度卫生部数据，当地昨天新增27万3810起确诊病例，累计确诊病例破1500万起。单日死亡病例为1619起，累计达到近17万9000起。

每六人检测一人确诊

当地如今每六个接受检测的人就有一人确诊，导致医疗设施不胜负荷。

卫生部宣布，将把原本保留给政府部门或公共企业雇员的医院的一些病房，改为接收冠病病患的病房。“这将能解决一些邦的床位短缺问题。”

由于多个邦向中央政府要求提供氧气和治疗药物，用于工业用途的氧气接下来将受到限制。当局也会安排特别列车服务，运送氧气筒到有需要的邦。

印度首都新德里的疫情最严重，星期天通报了2万5500起确诊病例。德里首席部长凯杰里瓦尔宣布，德里从周一晚起封城一周。他说：“如果我们现在不实施封锁，就会面临更大的灾难。”

凯杰里瓦尔星期天晚间发推文称，德里的“氧气严重短缺”。他还用大写字母强调，“氧气短缺已成为紧急情况”。

凯杰里瓦尔当天早些时候发表视频讲话说：“确诊病例数量增长很快，只剩100张病床。”他透露，当局将在一些学校和一个体育馆内搭建临时床位。

宗教节日或导致大规模传播

德里政府也宣布，到北阿坎德邦圣城赫尔德瓦尔参加大壶节的成千上万信徒，如果返回德里必须隔离两个星期。

北阿坎德邦政府说，赫尔德瓦尔过去一周有近3700人确诊染病。卫生专家早就警告，这一宗教节日可能成为冠病“大规模传播”的活动。

在西孟加拉邦，由于即将分几个阶段举行议会选举，各政党为拉票而纷纷举行大规模集会，引发了更多大规模传播的恐惧。首席部长班纳吉呼吁联邦政府为该邦提供更多氧气和治疗冠病的药物。

班纳吉也说，西孟加拉邦需要更多疫苗来应对疫情。迄今为止，印度已接种了1.22亿剂疫苗，但一些邦抱怨库存不足，专家也称需要加快接种步伐。

班纳吉领导的草根国大党和总理莫迪的印度人民党都在星期天举行了群众大会。莫迪没有在疫情严重的当儿取消政治集会，遭到舆论的批评。

另一政党国大党的领袖拉胡尔·甘地星期天在推特上宣布，“鉴于冠病局势”，他暂停了在西孟加拉邦的所有群众大会。不过，民调显示，国大党在西孟加拉邦议会选举中支持率落后。