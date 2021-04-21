俄大军集结乌克兰边界 美国表示“严重关切”

美国国防部指出，俄罗斯最近在乌克兰边界集结的兵力，已超越2014年入侵克里米亚时的规模，美国对此表示“严重关切”，并认为这无助于乌克兰东部边界的安全与稳定。

美国国防部发言人柯比说：“我们当然听到俄罗斯宣称这是军训活动，但是我们不完全确定这是他们的确切目的。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利透露，俄罗斯在乌克兰边境集结了超过10万兵力，这可能导致该地区的紧张局势升级。