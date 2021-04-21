俄大军集结乌克兰边界 美国表示“严重关切” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 乌克兰与俄罗斯关系紧张，近日调动军人在亚速海马里乌波尔港口附近举行军事演习。乌克兰外交部此前指责俄罗斯封锁黑海和亚速海之间的刻赤海峡，目的是要阻止乌克兰海军进出。（乌克兰内政部／法新社） 字体大小: 小 中 大 美国国防部指出，俄罗斯最近在乌克兰边界集结的兵力，已超越2014年入侵克里米亚时的规模，美国对此表示“严重关切”，并认为这无助于乌克兰东部边界的安全与稳定。美国国防部发言人柯比说：“我们当然听到俄罗斯宣称这是军训活动，但是我们不完全确定这是他们的确切目的。”欧盟外交与安全政策高级代表博雷利透露，俄罗斯在乌克兰边境集结了超过10万兵力，这可能导致该地区的紧张局势升级。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 乌克兰 俄罗斯 美国 克里米亚 世卫：若公平分配资源 全球数月内可控制疫情 早 说