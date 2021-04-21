印度下月起让更年轻国民接种疫苗 以遏制失控疫情 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 新德里的移民工纷纷赶在封城前搭巴士返乡，一些挤不上车的人甚至不顾危险爬到车顶上。（路透社） 字体大小: 小 中 大 印度将从下月1日起开放让所有18岁以上成年人接种冠病疫苗，以加紧遏制持续失控的疫情。自1月中启动接种计划以来，印度已为人民接种超过1亿2300万剂冠病疫苗，但目前接种对象限于45岁以上者。专家指出，若要遏制病例激增趋势，就须加快接种速度。印度周二新增25万9170起确诊病例，这虽低于周一的新高，但已是单日新病例连续第六天超过20万起；当天新增死亡病例1761起，再度刷新单日死例纪录。据法新社统计，过去七天印度新增确诊病例逾140万起，较前一周激增64%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印度疫情 世卫：若公平分配资源 全球数月内可控制疫情 早 说