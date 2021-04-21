印度下月起让更年轻国民接种疫苗 以遏制失控疫情

印度将从下月1日起开放让所有18岁以上成年人接种冠病疫苗，以加紧遏制持续失控的疫情。

自1月中启动接种计划以来，印度已为人民接种超过1亿2300万剂冠病疫苗，但目前接种对象限于45岁以上者。专家指出，若要遏制病例激增趋势，就须加快接种速度。

印度周二新增25万9170起确诊病例，这虽低于周一的新高，但已是单日新病例连续第六天超过20万起；当天新增死亡病例1761起，再度刷新单日死例纪录。据法新社统计，过去七天印度新增确诊病例逾140万起，较前一周激增64%。