欧洲药管局：全球逾300起接种疫苗后血栓个案

根据欧洲药品管理局数据分析处处长阿莱特周二发布的数据，其中287起病例用的是阿斯利康疫苗、8起涉强生疫苗、25起涉辉瑞疫苗、5起涉莫德纳疫苗。

（阿姆斯特丹综合电）欧洲药品管理局指出，全球有300余起接种冠病疫苗后出现罕见的低血小板血栓个案。

根据欧洲药品管理局（EMA）数据分析处处长阿莱特周二发布的数据，其中287起病例用的是阿斯利康疫苗、8起涉强生疫苗、25起涉辉瑞疫苗、5起涉莫德纳疫苗。

欧洲药管局在周二发表的声明说，其药物警戒风险评估委员会调查后得出结论，发现美国强生公司旗下杨森制药公司研发的疫苗与血栓的发生之间可能存在关联，但坚称其益处仍大于风险。委员会认为，强生疫苗的产品信息应把出现血栓且血小板计数低列为“非常罕见”的副作用。药管局曾于本月7日宣布，出现血栓且血小板计数低应列为阿斯利康疫苗的罕见副作用。

出现血栓强生疫苗接种者全为60岁以下成年人

声明指出，委员会对目前已有的所有证据进行了评估，包括八份来自美国的接种强生疫苗后发生血栓和低血小板的严重病例报告。此外，本次审查的病例与接种阿斯利康疫苗后发生血栓的病例“非常相似”。

药管局发现，所有出现血栓的强生疫苗接种者为60岁以下的成年人，多为女性，症状出现在接种强生疫苗后的三周内，而大部分案例中，血栓部位在脑部和腹部，与阿斯利康疫苗的情况类似。强生疫苗只须接种一剂。

委员会主席施特劳斯20日在新闻发布会上说：“对病例和其他现有证据仔细审查后，我们确认，这些血栓的发生是该疫苗非常罕见的副作用。”她说，目前仍无法确认引起这种副作用的具体风险因素，但该疫苗在防止感染冠状病毒上效果显著。

她还指出，虽然出现这种副作用的风险非常低，但医疗保健人员和接种强生疫苗者均须认识到该风险，并在接种后注意密切观察可能出现的症状。

欧洲药管局提醒，接种该疫苗后三周内一旦出现呼吸急促、胸痛、腿肿、持续腹痛、持续严重头痛或视力模糊以及在注射部位附近出现皮下微小血点等任何一种症状，应立即就医。

药管局负责人库克说，委员会是在强生疫苗在欧洲分发使用前发布声明。她建议欧洲联盟各成员根据本国情况就如何接种疫苗做决定。

强生疫苗已获批在欧盟地区紧急使用，但大规模接种暂时没有启动。这种疫苗现阶段主要在美国使用。截至4月7日，美国共有约700万人接种了强生疫苗。