美国弗洛伊德案12人陪审团一致裁定 跪压黑人致死白人警察罪名全部成立

美国多地民众获知裁决后随即上街，为正义得到伸张而欢呼。美国总统拜登形容，这是美国向司法公正迈进的一大步。

（华盛顿综合电）美国非洲裔男子弗洛伊德遭白人警察肖万跪压颈部致死案周二宣判，陪审团一致裁定，肖万被控的三项罪名全部成立，刑期将在八周后宣布，最高或判75年监禁。

美国多地民众获知裁决后随即上街，为正义得到伸张而欢呼。美国总统拜登形容，这是美国向司法公正迈进的一大步。

当地时间周二下午，弗洛伊德案的12人陪审团经过约10小时审议后，一致裁定肖万面对的二级谋杀、三级谋杀和二级误杀罪名全部成立。

陪审团由六名白人、四名黑人和两名混血人士组成，他们在历时三周的庭审中听取了45名证人的供词。

主审法官将在八周后宣布量判刑。根据美国法律，二级谋杀罪刑期最高40年，三级谋杀罪最高可判25年，二级误杀罪最高10年。

去年5月25日，46岁的弗洛伊德在明尼阿波利斯市街头遭45岁的肖万跪压颈部9分29秒，其间他多次呼喊“我无法呼吸”，最终死亡。

这起事件引发全国性的反警察暴力执法和反种族歧视示威浪潮。

拜登在判决出炉后发表讲话说，弗洛伊德案是“光天化日下的谋杀”，让全世界清楚看到“系统性种族主义是美国灵魂上的污点”。有非裔血统的副总统哈里斯说：“关于种族不平等的事实是，这不仅是非洲裔美国人或‘有色人种’面对的问题，这是所有美国人的问题。”

拜登：美国向司法公正迈出巨大一步

拜登表示，这项判决是美国向司法公正迈出的巨大一步，但这还远远不够，美国须承认并正面应对执法体系中存在的系统性种族歧视和种族差异。他敦促国会抓住时机，确保弗洛伊德之死能带来持久的警察改革。

今年3月，众议院通过了旨在防止警察执法不当的《弗洛伊德警察执法公正法案》，内容包括禁止警察实施“锁喉”等手段、禁止地方执法机构在判断嫌犯身份时把种族或宗教特征列入考虑范围、对执法人员享有的豁免权进行全面改革等。

然而，由于共和党人认为有关改革会威胁警察的人身安全，法案送交参议院后一直未有进展。

美国全国有色人种促进会在一份声明说，虽然肖万罪成，但美国“问责警察和尊重黑人生命的斗争远未结束”。

鉴于过去类似案件一般会对涉事警察从宽处理，明尼苏达州政府周一宣布提前进入紧急状态，包括首都华盛顿哥伦比亚特区等其他多个地区也加强安保，以应对判决后可能发生的抗议和骚乱。

判决出炉后，聚集在明尼苏达州地方法院外和弗洛伊德遇害地点的人群纷纷高呼“正义”和“黑人的命也是命”等口号，受访民众对肖万罪成表示欣慰和难以置信。

华盛顿、纽约等其他一些主要城市也出现庆祝人潮。

41岁非裔男子狄克逊在法院外听到裁决后激动落泪地说：“这项判决带来了新希望。”另一名在场民众安伯说：“现在，我们终于可以开始呼吸了。”

41岁非裔男子狄克逊在法院外听到裁决后激动落泪地说：“这项判决带来了新希望。”另一名在场民众安伯说：“现在，我们终于可以开始呼吸了。”