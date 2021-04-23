激励各国对抗气候变化​ 拜登宣布美国到2030年要减排一半

拜登的新减排目标较奥巴马政府提出的26%至28%提高了近一倍。拜登在开场致辞时警告，对气候变化置之不理的代价越来越高，因此美国不会等待。

（华盛顿综合电）美国拜登政府周四承诺，到2030年把美国温室气体排放量较2005年的水平削减50%至52%，希望这个新目标能激励其他排放大国加强对抗气候变化的雄心，并重新奠定美国在应对气候变化方面的全球领导地位。

美国主办的领导人气候峰会于美东时间周四上午8时（新加坡周四晚上8时）以视频方式举行。拜登在开场致辞时警告，对气候变化置之不理的代价越来越高，因此“美国不会等待，我们决心采取行动，不只是联邦政府、还包括全国各州和城市、小企业、大机构、各行各业的美国工人”。

他指出：“如果我们采取行动，为地球建立一个不仅更繁荣，而且更健康、更公平、更清洁的经济，这就是我们将能做到的……这些措施将让美国经济最迟在2050年实现净零排放。”

默克尔：为美国回归感到高兴

拜登的新减排目标较奥巴马政府提出的26%至28%提高了近一倍。英国首相约翰逊在会上形容，这将“改变游戏规则”。

德国总理默克尔对美国再度协助全球应对气候变化表示高兴。她说：“毫无疑问，若要实现我们雄心勃勃的目标，世界需要你做出贡献。这是一项艰巨任务，因为这是一场彻底的变革，是我们做生意和工作方式的彻底改变。”

拜登的宣布也是他要让美国在2050年之前实现碳中和的整体计划中一个重要的里程碑。在拜登的绿色经济愿景中，各行各业都会认真看待气候变化，这将为蓝领工人创造更多就业机会，确保美国经济保持竞争力。

拜登也强调，没有国家能够独力应对气候危机。“我们所有人，尤其是代表世界最大经济体的领导人都必须加倍努力。”

为期两天的领导人气候峰会旨在推动各国制定更积极的气候行动计划，以实现《巴黎协定》中把全球气温上升幅度控制在1.5摄氏度以内的目标。包括新加坡总理李显龙、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京等40名受邀国家领导人全部同意出席。

在美国带头下，其他一些国家也已更新减排目标。加拿大总理特鲁多在峰会上宣布，到2030年加拿大碳排放量将较2005年减少40%至45%。

他表示：“我们将持续强化我们的计划，并在迈向2050年实现零净排放的路上采取更多行动。”

当日早前，日本首相菅义伟宣布，日本将力争在2030年之前把温室气体排放量较2013年的水平降低46%，并朝着50%的非官方目标努力；日本此前定下的目标为26%。

英国政府周二宣布，要在2035年之前把排放量较上世纪90年代的水平削减78%，高于先前承诺的至少68%。欧盟周三承诺，到2030年把排放量较90年代减少55%。

联合国秘书长古特雷斯也出席了周四的峰会。他敦促各国将下一个10年作为“转型的10年”，提出更有雄心的计划，并呼吁发达国家对气候行动作出更大贡献。他说：“我们需要一个绿色的地球……必须确保下一步迈向正确的方向。”