美国火星车再度创造历史 把部分二氧化碳转化为氧气

（洛杉矶综合电）美国的火星探测器毅力号把火星大气中的部分二氧化碳转化为氧气，再度创造历史。

美国宇航局（NASA）的火星车毅力号是在20日把取自火星稀薄大气中的二氧化碳转化为氧气，为人类史上首次在地球以外的行星上完成此工作。

毅力号这台六轮机器人是利用一个称为“MOXIE”的装置完成创举。这个小烤箱般大小的装置MOXIE为火星氧气原位资源利用实验的简称。

此装置产生了约5克氧气，相当于一名宇航员呼吸约10分钟所吸入的氧气量。

尽管氧气产量不高，但这是人类首次利用另一个星球的资源，供人类直接使用。

美国宇航局太空技术任务处处长特鲁迪·科特斯发布的声明说，它也可帮助未来的任务执行者在另一个星球上生存。

该仪器通过电解工作，利用极高的热量令氧原子脱离二氧化碳分子，二氧化碳分子约占火星大气的95％。密度仅有地球1％的火星大气其余5％的分子主要为氮和氩。氧含量极微。

目前，该装置每小时可产生10克左右的氧气。MOXIE的工程师计提高其氧气产生量。一名宇航局高级官员说，20日的实验为“关键第一步”。

据介绍，MOXIE由美国麻省理工学院设计，采用如镍合金的耐热材料制成，其设计可承受运行所需的800摄氏度高温。

MOXIE生产氧气成功也意味着，日后的火星探测任务或许没有必要运载大量的氧气以供探测器返程时由火星升空之用。宇航局说，让四名宇航员由火星升空，需要约7公吨的火箭燃料以及25公吨的氧气。

麻省理工学院的MOXIE首席研究员迈克尔·赫希特说，将一吨重的氧气生产器材运到火星比运载25公吨的氧气来得实际。