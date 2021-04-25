“获取防疫工具加速计划”钱不够用 全球今年还缺190亿美元协助终结冠病疫情

各国领袖表示，疫苗研发的“奇迹”并不意味疫情有望结束，尽管不少国家已在启动各自的冠病疫苗接种计划，但又有新的变种病毒出现，因此要终结疫情，仍需要新的助推力。

（日内瓦综合电）面对日益严峻的冠病疫情，各国领导人周五同声呼吁投入190亿美元（约252亿新元）的资金，为终结这场旷日持久的疫情寻求更多工具。

他们表示，疫苗研发的“奇迹”并不意味疫情有望结束，尽管不少国家已在启动各自的冠病疫苗接种计划，但又有新的变种病毒出现，因此要终结疫情，仍需要新的助推力。

在周五世界卫生组织召开的记者会上，法国总统马克龙发表谈话说：“我们不能让病毒在整个地区失控……新变种病毒的出现，显示我们的健康，仍然取决于最贫穷的国家。因此仍然有许多工作得进行。”

欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁更多国家加入。她说，疫情远未结束，现在须要的是增加疫苗生产量，把疫苗运送到世界各地。

在世界卫生组织领导下，各国在去年4月成立了“获取冠病防疫工具加速计划”（ACT Accelerator）以应对疫情，目标是开发、生产和公平分配冠病疫苗、诊断及治疗方法。该计划今年寻求220亿美元的资金以继续克服疫情，但现在仍出现190亿美元的资金缺口。

世卫组织总干事谭德塞周五在记者会上提醒说，各国领袖如今面临一个选择，即现在就投入资金，应对导致病毒肆虐全球的根本原因，还是继续为解决疫情所造成的后果，无止境的花费数万亿美元。谭德塞说：“我们唯有资助、分享和扩增防疫工具，才能终结冠病疫情。”

谭德塞重提疫苗分配不均的问题，指全球至今已接种近9亿剂疫苗，但超过81％疫苗接种是在高收入或中高收入国家进行，只有0.3％在低收入国家进行。

世卫也和全球疫苗与预防注射联盟建立“冠病疫苗全球获取机制”（COVAX），推行疫苗多边主义，让穷国也能获得疫苗。这项由捐助国资助的机制已运送超过4050万剂疫苗给118个国家和地区。它计划今年提供至少20亿剂疫苗，其中13亿剂将供应给全球92个最贫穷国家。

马克龙说，法国将在几个月内提供50万剂疫苗给COVAX，并希望其他国家也能这么做。

非洲国家现在急需疫苗，但缺乏相关的技术。南非总统拉姆普萨呼吁药剂公司暂时“解除知识产权的障碍”，将疫苗技术与中低收入国家共享，让更多国家可以自行生产疫苗。