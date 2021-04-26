莫迪：冠病风暴震动印度 欧美承诺加强驰援抗疫

印度昨天新增34万9691起病例，是连续第四天破纪录，累计确诊病例已逼近1700万起，累计死例逾19万起。

（威尔明顿／新德里综合电）印度新增冠病确诊病例昨天（4月25日）再创全球新高，总理莫迪坦承，冠病“风暴”震动了全国。印度疫情持续恶化引起国际社会高度关注，美国政府承诺很快向印度提供更多抗疫援助。

印度昨天新增34万9691起病例，是单日新病例连续四天破纪录，该国累计确诊病例已逼近1700万起；新增死亡病例有2767起，累计死例逾19万起。

过去一个月，印度单日新增病例已增加八倍，单日死亡病例上升了10倍。印度总理莫迪昨天发表全国讲话，敦促所有人接种冠病疫苗和保持警惕。“在成功应对第一波疫情后，我们情绪高昂，信心十足。但这场风暴震动了整个国家。”

此前，印度单日新病例一度降至1万起以下。批评者指出，印度政府因此变得自满，过早解除限制措施和恢复大型集会，导致疫情反弹。

下月中料日增约50万起病例

据《印度快报》引述政府内部评估报道，印度这波疫情预料要到5月中才会达到峰值，届时每日将有约50万起新病例。

目前，印度多地的医用氧气和病床已不敷使用，许多医院被迫拒收病患。一名医生说：“每天的情况都一样，我们剩下的氧气只够用两小时，而当局只是不断地做出保证。”

德里首席部长基里瓦尔昨天宣布，首都新德里将继续封锁一周。新德里是这波疫情的重灾区，自本月20日起封锁，原定26日结束，但现在延长至5月3日。

白宫发言人周六说，美国对印度病例激增深切担忧，并正就提供更多援助同印度举行高级别对话，更多信息将在近期公布。

同日，美国国务卿布林肯也在推特发文说：“我们正同印度政府中的伙伴紧密合作，我们将迅速向印度人民和印度的卫生医疗英雄部署额外支持。”

除了美国，英国和欧盟也将向印度提供进一步协助。英国首相约翰逊昨天说，英国将提供医疗配备包括呼吸器及医用氧气；欧盟委员会主席冯德莱恩说：“欧盟正在迅速集中资源，以通过欧盟民事保护机制，对印度的援助请求做出迅速反应。”

欧洲危机管理专员莱纳尔契奇说，欧盟成员国正在协调相关氧气和药物援助。德国总理默克尔也表示，德国政府正准备向印度提供紧急援助。

白宫新闻秘书普萨基上周五表示，美国已向印度提供约14亿美元的医疗援助。印度是世界最大民主政体，也是美国抗衡中国影响力的重要盟友，这使美国在加大对印度抗疫援助方面承受越来越大的压力。

另一方面，印度前天出动空军运输机，从新加坡把四个储存低温氧气的大容量氧气罐运至印度西孟加拉邦一座小镇。

据印度驻新加坡最高专员公署在社交媒体平台推特上发布的信息，四个氧气罐由印度的塔塔集团（Tata Group）捐赠，氧气管最后送至印度巴纳格尔（Panagarh）。

印度空军的一架C-17运输机前天上午于樟宜机场降落。最高专员公署也感谢新加坡外交部、国防部、民航局以及移民与关卡局为协助此次的运输行动，展开了迅速的跨部门协调。

新加坡驻印度使馆也在推特上说：“新加坡与印度同心，共同对抗冠病疫情。”