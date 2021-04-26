全球冠病疫苗接种已超过10亿剂

根据法新社统计，截至前天，有超过一半或58%的接种剂量，集中在美国（2亿2560万剂）、中国（2亿1610万剂）和印度（1亿3840万剂）。然而，多个疫情较严重的欧盟国家接种率仍偏低，包括德国、西班牙、法国及意大利。

（巴黎综合电）全球207个国家和地区陆续展开冠病疫苗接种计划不到五个月，已施打了超过10亿剂疫苗，为遏制疫情带来一线曙光。

不过，由于印度冠病疫情大暴发，导致全球单日新增确诊病例屡次达到历来最高。全球前天（4月24日）录得89万3000起新增确诊病例，其中印度的新病例就占了超过三分之一，多达34万6786起，是疫情暴发以来的最高纪录。

布朗大学公共卫生学院院长贾哈（Ashish Jha）周六（24日）在《华盛顿邮报》撰文警告，印度正处于人道主义灾难的边缘。他指出，目前印度每天约有2000人死于冠病，但据多数专家估算，实际死亡人数可能是官方统计的五到10倍。

贾哈呼吁美国解除疫苗原材料出口禁令，向印度提供氧气、检测试剂盒、个人防护装备和冠病治疗药物，并同印度及其他深陷危机的国家分享疫苗。

印度疫苗生产在很大程度上依赖进口原材料。有分析指出，美国的禁令不仅影响印度，还可能拖慢环环相扣的全球抗疫进程。印度官员与印度血清研究所都要求美国解除禁令，美国国内也出现类似呼声。

根据法新社统计，截至前天，各国已为人民接种至少10亿零293万8540剂冠病疫苗。其中，有超过一半或58%的接种剂量，集中在美国（2亿2560万剂）、中国（2亿1610万剂）和印度（1亿3840万剂）。

不过，以接种人口比率而言，领先全球的并非上述三国，而是以色列。

目前，以色列每10人当中，就有约六人已完成接种两剂冠病疫苗。接种率第二高的是阿联酋，当地超过51%人口已接种至少一剂冠病疫苗；接下来依序是英国（49%）、美国（42%）、智利（41%）、巴林（38%）及乌拉圭（32%）。

欧盟至今已为27个成员国的21%人口施打了1亿2800万剂冠病疫苗，当中接种率最高的是马耳他，多达47%的人口已接种疫苗；其次是匈牙利，已为37%人口接种疫苗。

然而，多个疫情较严重的欧盟国家接种率仍偏低，已接种者不到国家人口的三成。这包括德国（22.6%）、西班牙（22.3%）、法国（20.5%）及意大利（19.9%）。

此外，受益于冠病疫苗全球获取机制（COVAX），许多贫穷国家也得以展开冠病疫苗接种计划。

尽管如此，世界银行指出，疫苗接种仍是属于高收入国家的特权。这些国家的人口仅占全球人口16%，但接种疫苗的数量却占全球的47%，而低收入国家的接种数只占0.2%。

另有12个国家仍未开始接种工作，包括坦桑尼亚等多个非洲国家及朝鲜。

至于全球使用的冠病疫苗方面，阿斯利康疫苗是使用程度最广的，目前有156个国家为他们的人民接种阿斯利康疫苗。

辉瑞疫苗则有91个国家使用，其他已在多国使用的还包括莫德纳、中国国药集团、俄罗斯的卫星五号，以及中国科兴的冠病疫苗。