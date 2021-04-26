全球冠病疫苗接种已超过10亿剂

来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月26日 5:00 AM

由于印度多地面临医用氧气短缺问题，政府前天出动军机从新加坡樟宜机场把四个储存低温氧气的大容量氧气罐，运至印度西孟加拉邦一座小镇应急。（路透社）
由于印度多地面临医用氧气短缺问题，政府前天出动军机从新加坡樟宜机场把四个储存低温氧气的大容量氧气罐，运至印度西孟加拉邦一座小镇应急。（路透社）

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根据法新社统计，截至前天，有超过一半或58%的接种剂量，集中在美国（2亿2560万剂）、中国（2亿1610万剂）和印度（1亿3840万剂）。然而，多个疫情较严重的欧盟国家接种率仍偏低，包括德国、西班牙、法国及意大利。

（巴黎综合电）全球207个国家和地区陆续展开冠病疫苗接种计划不到五个月，已施打了超过10亿剂疫苗，为遏制疫情带来一线曙光。

不过，由于印度冠病疫情大暴发，导致全球单日新增确诊病例屡次达到历来最高。全球前天（4月24日）录得89万3000起新增确诊病例，其中印度的新病例就占了超过三分之一，多达34万6786起，是疫情暴发以来的最高纪录。

布朗大学公共卫生学院院长贾哈（Ashish Jha）周六（24日）在《华盛顿邮报》撰文警告，印度正处于人道主义灾难的边缘。他指出，目前印度每天约有2000人死于冠病，但据多数专家估算，实际死亡人数可能是官方统计的五到10倍。

贾哈呼吁美国解除疫苗原材料出口禁令，向印度提供氧气、检测试剂盒、个人防护装备和冠病治疗药物，并同印度及其他深陷危机的国家分享疫苗。

印度疫苗生产在很大程度上依赖进口原材料。有分析指出，美国的禁令不仅影响印度，还可能拖慢环环相扣的全球抗疫进程。印度官员与印度血清研究所都要求美国解除禁令，美国国内也出现类似呼声。

根据法新社统计，截至前天，各国已为人民接种至少10亿零293万8540剂冠病疫苗。其中，有超过一半或58%的接种剂量，集中在美国（2亿2560万剂）、中国（2亿1610万剂）和印度（1亿3840万剂）。

不过，以接种人口比率而言，领先全球的并非上述三国，而是以色列。

目前，以色列每10人当中，就有约六人已完成接种两剂冠病疫苗。接种率第二高的是阿联酋，当地超过51%人口已接种至少一剂冠病疫苗；接下来依序是英国（49%）、美国（42%）、智利（41%）、巴林（38%）及乌拉圭（32%）。

欧盟至今已为27个成员国的21%人口施打了1亿2800万剂冠病疫苗，当中接种率最高的是马耳他，多达47%的人口已接种疫苗；其次是匈牙利，已为37%人口接种疫苗。

然而，多个疫情较严重的欧盟国家接种率仍偏低，已接种者不到国家人口的三成。这包括德国（22.6%）、西班牙（22.3%）、法国（20.5%）及意大利（19.9%）。

此外，受益于冠病疫苗全球获取机制（COVAX），许多贫穷国家也得以展开冠病疫苗接种计划。

尽管如此，世界银行指出，疫苗接种仍是属于高收入国家的特权。这些国家的人口仅占全球人口16%，但接种疫苗的数量却占全球的47%，而低收入国家的接种数只占0.2%。

另有12个国家仍未开始接种工作，包括坦桑尼亚等多个非洲国家及朝鲜。

至于全球使用的冠病疫苗方面，阿斯利康疫苗是使用程度最广的，目前有156个国家为他们的人民接种阿斯利康疫苗。

辉瑞疫苗则有91个国家使用，其他已在多国使用的还包括莫德纳、中国国药集团、俄罗斯的卫星五号，以及中国科兴的冠病疫苗。

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