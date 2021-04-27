欧盟委员会主席冯德莱恩：已接种美国人料很快能入境欧洲

欧盟委员会主席冯德莱恩接受《纽约时报》访问时没有给出明确时间表，但《纽时》说新条例有望今夏实行。这将终结欧盟一年多来对大多数国家实施的非必要旅行禁令。

（华盛顿综合电）欧盟委员会主席冯德莱恩说，已接种冠病疫苗的美国人有望在几个月内获准入境欧盟，只要他们接种的是欧洲药品管理局（EMA）批准的疫苗。

冯德莱恩星期天接受《纽约时报》访问时透露上述消息。她没有给出明确时间表，但《纽时》说新条例有望今夏实行。这将终结欧盟一年多来对大多数国家实施的非必要旅行禁令。

欧洲药管局已给予在美国使用的三款疫苗紧急使用授权，即辉瑞、莫德纳，以及强生疫苗。

冯德莱恩说：“据我所见，美国人使用的是欧洲药管局批准的疫苗，这将使他们能够自由行动，并有机会前往欧盟。因为有一点是明确的：欧盟所有27个成员国将无条件接受，任何接种了欧洲药管局批准的疫苗的人。”

不过，《纽时》指出，尽管欧盟将建议这一改变，但个别成员国仍可保留更严格的限制措施，包括隔离检疫。

《纽时》说，美国的疫苗接种工作进展迅速，以及有关如何使用疫苗证书的谈判取得进展，是欧盟计划批准恢复跨大西洋休闲旅行的原因。

冯德莱恩说，美国取得了“巨大进步”，而且有望在6月中旬之前为70％的成年人接种疫苗。

她补充说，旅行的恢复将取决于“流行病情况，但美国的情况正在改善，希望欧洲的情况也在改善”。

据了解，布鲁塞尔官员正在讨论由政府颁发疫苗证书来实现自由旅行的可能性。但美国政府已经表明，出于隐私考虑，不会发行所谓的疫苗护照，而会交由私人和非营利机构来领导这方面的工作。

到目前为止，约42％的美国人口已经至少接种了一剂冠病疫苗，并且有28.5％的人接种了两剂疫苗。

新加坡等七国旅客列入希腊免隔离名单

与次同时，希腊宣布周一（26日）起，把澳大利亚、新西兰、新加坡、泰国、韩国、俄罗斯和卢旺达七国的旅客列入免隔离名单。

然而，来自这些国家的旅客必须持有已接种疫苗的官方证明，或冠病检测呈阴性的报告。

此前，希腊已允许英国、美国、阿联酋、塞尔维亚和以色列五国的旅客免隔离入境。

希腊近几个月的疫情仍然严峻，许多地区的确诊病例增加，使医院承受越来越大的压力。不过，总理米佐塔基斯上周说，疫情已出现稳定迹象，他确认将按计划于5月15日恢复开放旅游业。旅游业是希腊的关键产业，占其经济产值的五分之一。