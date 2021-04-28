美再发生亚裔遇袭事件 华裔男子被打陷入昏迷

警方的监控视频显示，61岁华裔男子马耀潘倒在行人道上，黑衣男子仍不罢休，踩踏他的头还多次踹脸，然后逃走。受害者目前伤势严重但稳定，警方还在寻找凶徒。

（纽约讯）美国又发生亚裔无辜遭袭的事件。纽约市一名六旬华裔男子上周五在街头无端被攻击以致重伤，陷入昏迷。

据《纽约时报》报道，23日晚8时许，61岁的马耀潘（音译，Yao Pan Ma）在曼哈顿东哈莱姆区（East Harlem）推着所捡拾的瓶罐走在街上时，一名黑衣男子突然从背后攻击他。

警方公布的监控视频显示，马耀潘倒在行人道上，黑衣男子仍不罢休，用穿着白色运动鞋的脚踩踏他的头，还多次踹脸，然后逃走。

一名路过的巴士司机发现马耀潘，拨电通知急救中心；受害人被救护车送入医院，目前仍昏迷需输氧，伤势严重但稳定。

警方还在寻找凶徒，并相信这又是一起反亚裔仇恨罪案。据电眼视频，马耀潘和袭击者事前未有交集，警方因此认为他被攻击可能就因为他是亚裔。

据美国各地执法人员，在这类案子中，有些袭击者干案时出口谩骂称亚裔在美国传播冠病。

马耀潘遇袭的视频在社交媒体传开后，再次引发震惊。由于近期这类案件频发，美国亚裔社群的愤怒和恐惧加深。

纽约市长白思豪形容这起袭击案令人发指。纽约州长科莫说，这样的事令人“感到恶心”，指这是“偏执的暴力行为”，并下令州警协助调查。

纽约市反亚裔仇恨报案 今年迄今同比逾五倍

马耀潘的妻子陈宝珍（译音）说，他们夫妻俩两年前从中国广东省来到纽约，丈夫在唐人街一家餐馆当厨师，但他在疫情暴发后失业了。由于他们不符合领取福利的条件，马耀潘只能捡拾瓶罐赚取一些收入。

在医护所当助手的陈宝珍说：“他只是想帮补家里。他没有恶意，从来没在邻里中惹事。我很担心他无法熬过来。”

纽约市警方的数据显示，截至星期天，该市今年共接获66起涉及反亚裔仇恨的报案，是去年同期12起的五倍有余，也比去年全年的28起多了一倍多。

上个月在国会关于反亚裔问题听证会上，专家指出，过去一年，针对亚裔美国人的攻击在全国范围内增加近150％。

参议院上周刚通过一项法案，旨在联邦、州和地方各层面加强应对此类攻击的力度。