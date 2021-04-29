除参加大型活动和到人多场所 美国人打疫苗后外出可不戴口罩

（华盛顿综合电）美国疾控机构周二公布有关戴口罩的最新指引，已接种疫苗的民众可不戴口罩进行多数户外活动，包括运动、用餐、参加小型集会等。

美国总统拜登说，放宽指引是因为美国疫苗接种工作取得了“惊人进展”，他呼吁尚未接种疫苗的人尽快这么做。

根据美国疾病控制与预防中心周二发布的最新指引，已完成疫苗接种的群体在户外聚会或进行户外活动时无须戴口罩，但某些人群拥挤的场所例外。他们也可在不戴口罩或保持社交距离的情况下，同其他已完成接种者或来自另一户家庭未接种疫苗的群体，在室内举行小规模聚会。

此外，完成接种者在境内出行前后无须进行冠病检测，出行后不必自我隔离；除非目的国有相关要求，在国际旅行前也不用进行病毒检测。不过，完成接种群体在出席音乐会和体育赛事等中大型活动，以及身处购物商场和宗教场所等人群拥挤场所时，仍应戴上口罩。他们也应继续遵循工作场所的相关规定。

美国疾病控制与预防中心对“完成疫苗接种”的定义为接种辉瑞或莫德纳疫苗第二剂14天后，或接种单剂强生疫苗14天后。美国至今只批准使用这三款疫苗。截至周二，美国人已接种超过2.3亿剂冠病疫苗，完成疫苗接种的人数超过9600万，占总人口的约29.1%。

由于大多数冠病患者是在室内受到感染，加上疫苗接种人数不断增加，近期美国民众一直在争论户外是否须要戴口罩。

拜登周二在白宫北面走廊讲话时说：“美国疾病控制与预防中心做出这项宣布，是因为我们的科学家相信有关数据，即如果你完成接种并处于室外，感染或把病毒传染给他人的概率是非常低的。”他指出，由于全民的配合，美国在抗击疫情方面取得惊人进展，新增感染病例和死亡病例都较他初上任时锐减，并持续呈下降趋势。

拜登走出白宫时原本戴着口罩，但到讲台后摘下口罩，直至走回白宫都未再戴回。他呼吁尚未注射疫苗的人，尤其是较年轻群体尽快接种。他说：“若完成接种，你就能以更安全的方式，在户外与室内做更多的事。”

Axios和益普索（Ipsos）最新民调显示，在尚未接种冠病疫苗的美国人中，有三分之二表示不愿意接种。专家认为，这是当前美国抗疫工作面对的严峻问题。