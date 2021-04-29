经济学人智库报告 冠病疫苗外交战西方国家输中俄

报告称，中国和俄罗斯通过向发展中国家运送数以百万计的冠病疫苗，来隐秘地建立影响力并发挥长期作用。美国和欧盟等西方大国“几乎没有”展开任何疫苗外交。

（伦敦综合电）总部设在英国的经济学人智库（EIU）的最新报告指出，西方国家正在世界主要发展中地区的冠病疫苗外交战役中输给俄罗斯和中国，并将面临长期的战略后果。

报告称，中国和俄罗斯正在通过向发展中国家运送数以百万计的冠病疫苗，来隐秘地建立影响力并发挥长期作用。

两国的目标是利用“疫苗真空”，即西方国家被认为无法提供疫苗的机会来发挥影响力。

相比之下，迄今为止，美国和欧盟等西方大国“几乎没有”展开任何疫苗外交。经济学人智库得出结论认为，这对西方国家声誉的损害“已经发生并且将难以修复”。

俄罗斯计划将其“卫星V”疫苗（Sputnik V）送往约70个国家，主要是亚洲、东欧（包括前苏联成员国）和拉丁美洲国家。

中国已经或计划向约90个国家出口或捐赠冠病疫苗，据了解，智利、土耳其、埃及、墨西哥和菲律宾已从中国获得了数千万剂疫苗。

经济学人智库报告的作者、也是该智库全球预测总监的德马雷（Gathe Demarais）指出，西方国家已经预定了今年全球疫苗供应的一半以上数量，并且正在优先为自身国民接种疫苗。通过疫苗外交，俄罗斯和中国试图利用对西方国家的怨恨情绪来获利。

德马雷也指出，疫苗外交并不只是一次性地输送疫苗。俄罗斯和中国都在全球范围内建立疫苗设施，并对发展中国家的本地工人进行培训。它们认为，这种战略将在未来几十年提高它们在当地的存在感。

报告称，中国和俄罗斯已经瞄准了以前同情西方的国家和地区。这两国在提供疫苗援助时，通常会附带经济或政治条件。

中国过去常用的策略是提供资金和资源，在发展中国家建立基础设施，以扩大影响力。

德马雷说：“西方国家只能在今年晚些时候进行疫苗外交。要赶上赢得公关战的俄罗斯和中国，现在可能为时已晚。”

不过，疫苗外交也存在风险。报告指出，中俄今年一整年将面对为国内人口接种疫苗还是出口疫苗的优先顺序冲突。为解决这一问题，两国都在国内外开设了更多工厂。但是，额外的生产线不太可能在今年下半年之前缓解供应问题。建立疫苗工厂在技术上具有挑战性，并且至少需要6个月才能投入运营。

报告也说，中俄的疫苗外交将在未来几年加强这两国在新兴国家中的国际地位和影响力，帮助两国在世界范围内追求自己的利益。至于当今疫苗外交的长期后果，则是全球秩序的进一步分化。