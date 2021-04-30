在印度，连呼吸也是一种奢侈

印度疫情严峻，多地出现氧气供应短缺的情况，首都新德里4月23日就发生了25名冠病患者因缺氧而在医院逝世的悲剧，新德里市长克里瓦尔绝望地公开求援。印度的缺氧问题为何如此严重？这背后又凸显了当地哪些社会和政治现象？zaobao.sg带你了解。

氧气运输问题令情况雪上加霜

世界卫生组织（WHO）估计，感染冠病的患者中，每五人就有一人因呼吸困难需要氧气治疗。2020年9月在冠病确诊人数急剧增加的情况下，氧气短缺问题已困扰着印度，而如今确诊病例激增使得氧气需求量飙升，医用氧气更是供不应求。

据当地媒体报道，2020年9月中旬，印度每日新增冠病病例约为9万起。而在今年4月初，该国每日新增病例数约为14.4万起。近期疫情形势更是急剧恶化，单日新增确诊病例连续超过30万起，比4月初增加了一倍多。印度联邦政府24日告诉德里高等法院，医院目前对氧气的需求几乎增加了两倍达到8800公吨，而印度的总产量为每天7500公吨氧气，且产能大部分集中于工业上。

印度的氧气运输问题更是使情况雪上加霜。英国广播公司（BBC）指出，印度绝大多数生产氧气的工厂位于东部地区，比如奥里萨邦（Odisha）和贾坎德邦（Jharkhand）等工业发达的邦，而受疫情影响严重的德里和孟买等城市却位于印度北部和西部；奥里萨邦和孟买就相距1638公里，开车也要两天才能到达。

另外，液态氧需要低温储存，只能使用特制钢瓶和气罐车储存和运输。印媒《印度快报》援引官员和业界人士的话报道称，目前印度“氧气危机”，运输障碍才是问题的关键，特别是气罐车数量紧缺、运输路途遥远和周转时间长等问题。

充装氧气也是一个耗时的过程。BBC报道称，氧气罐车通常在制氧厂外排上几个小时的队，而装满一个液氧储罐大约需要两个小时。驶离制氧厂后，这些氧气罐车还需要花上几个小时才能到达邦内或邦外的各个城镇。安全起见，氧气罐车的行车速度不能超过每小时40公里，而且通常需要避开夜间行驶。

印度主要医用氧气供应商之一Inox Air的负责人贾因对美国《福布斯》杂志表示，没人想到会有远距离输送氧气的需求，因此政府没有事先建立起有关应急基础设施。

印度的氧气运输问题更是使情况雪上加霜。（法新社）

地方政府被爆出半路拦截氧气罐

印度往常约15%的氧气供应给医疗机构，其余供工业行业使用。为了应对更加严峻的第二波疫情，印度卫生部长布山表示，目前该国近90%的氧气供应（每天7500公吨）改用于医疗用途，而这一数字比2020年印度逼近第一波疫情峰值时的日均消耗量要高出三倍左右。

为了增加氧气供应，印度已经要求各地区限制工业行业使用液态氧，并将其用于医疗目的。印度最大车企玛鲁蒂铃木已经宣布，该公司将于5月1日至9日暂停生产，将氧气“用于拯救生命”。旁遮普邦地方政府更宣布，关闭钢铁厂，将氧气转作医疗使用。

但即使各方驰援，医院氧气依旧严重缺乏，当地因此传出地方政府半路拦截氧气罐，转运到本地医院的事件。印媒报道，一辆运输氧气罐的卡车在与德里相邻的哈里亚纳邦失踪，正巧数日前，哈里亚纳邦一名官员谴责德里政府抢劫了他们一辆过境的氧气罐车。印度德里高等法院4月24日称，如果中央、各邦或地方政府任何官员妨碍氧气的获取或供应，那么“我们将绞死那个人”。

针对医用氧气极度短缺的局面，印度总理莫迪表示，政府已经做出了免除进口氧气、氧气相关设备及进口疫苗关税的决定。为解决氧短缺问题，印度政府调用军机和火车运送用氧气瓶，并动员武装部队运输更多氧气，甚至还有外媒拍到警车一前一后护送氧气车。

由于黑市上氧气瓶和基本药物的价格暴涨，即使在家治疗也是一项艰巨的任务。（路透社）

穷人只能被黑市压榨富人纷纷出逃

许多印度城市的大多数医院床位已经告罄，迫使人们想方设法在家里为病人治疗。但由于黑市上氧气瓶和基本药物的价格暴涨，即使在家治疗也是一项艰巨的任务。

据当地媒体报道，在印度黑市，10公升氧气瓶售价已上涨近七倍，巨型氧气瓶的售价则由原来的1万卢比（约179新元）涨至4万卢比。

另据BBC报道，好几个氧气瓶供应商的要价至少比正常价格高出10倍。一名接受媒体访问的冠病患者家属指出，她得用5万卢比的高额费用从黑市上购买一个氧气瓶，而正常情况下，这只要6000卢比。她说：“对于印度一般家庭而言，单单氧气筒的笔费用可能就耗尽了多数家产。”

而相比一般民众的窘境，印度富人不仅能轻松负担黑市上的高额氧气，他们还有经济能力负担百万卢比起跳的机票，飞往欧洲、中东和印度洋等地避难。一家包机公司就称，在阿联酋对印度的旅行限制生效前一天，他们有12架飞往迪拜的航班，每架都满员。

位于新德里的私人飞机公司第一飞行俱乐部总裁梅赫拉说：“不仅是超级富豪……负担得起私人飞机的人，都在搭私人飞机出境。”

曾经主管卡塔尔航空公司印度业务的梅赫拉说：“在禁令实施前，前往伦敦和迪拜的人增加很多，前往马尔代夫的也非常多。”梅赫拉说，从新德里到迪拜的单程机票费用高达150万卢比。不仅如此，如果飞机返程没有乘客，运营商可能还会收取回程费用。

中印边境去年发生致命冲突，两国关系陷入低谷，印度对北京释放的善意存有戒心。(法新社)

印度对北京释放的善意存有戒心

中印边境去年发生致命冲突，两国关系陷入低谷。但在抗疫这方面，北京对印度的态度是友善的。中国外交部长王毅此前就表示，中国对印度国内遭受疫情肆虐深表同情，并重申中国愿随时根据印方的需要，向印度人民提供支持和帮助。中国驻斯里兰卡大使馆4月26日发推文证实，中国已把800台制氧机空运到新德里，并将在一周内，再向印度提供额外一万台制氧机。

不过，印度方面却没有展现出什么积极的态度或回应。印媒《印度时报》4月23日援引官方消息称：“印度确实希望从国外进口氧气，但不是从中国。”

印度分析人士指出，新德里对北京释放的善意存有戒心，担忧这番善意背后有隐藏议程，目的是要破坏新德里和华盛顿的关系。印度前外长西巴尔（Kanwal Sibal）表示：“在这类事情上，北京伸出援手背后总是别有用心。”他分析，中国想向印度发出信号，即最初拒绝提供援助的美国并不是可靠伙伴，使原本享有良好关系的新德里与华盛顿之间产生隔阂。西巴尔也认为，中国的做法是在“凸显印度如何在控制疫情方面跪地求助”。