马克龙：法国分四阶段解封 外国旅客6月初可入境

（巴黎综合电）法国总统马克龙周四宣布全国从5月3日起分四个阶段逐步解除封锁，在6月9日开始的第三阶段则开放让外国旅客入境。

马克龙当天对记者说，现在是时候“恢复我们法国式的生活”，但提醒人们必须继续“谨慎和负责任”。他强调，若发现有地区的冠病确诊病例大增，政府就会“紧急刹车”暂停解封措施。

马克龙周四具体说明四阶段解封计划的细节。从第一阶段5月3日起，人们出行限制将会取消，初中和高中学生将回校上课；5月19日第二阶段解封，宵禁开始时间推迟至晚上9时，餐馆和酒吧的户外露台、商场、博物馆和电影院等将重新开放，不过会限制人数。

第三阶段从6月9日开始，宵禁开始时间推迟至晚上11时，餐馆和酒吧的室内部分将重新开放，文化和体育场所将恢复开放但有人数上限规定，同时，会开放让外国旅客入境，但抵境旅客须持有“健康通行证明”。到了6月30日的第四解封阶段，将取消宵禁，文化和体育等公共场所全面开放。

法国出现首起 源自印度变异毒株病例

法国过去一个月的单日新增确诊病例持续下降，过去一周每日平均新增病例已经从约4万起，降至2万7000起。

然而，法国卫生部周四发表声明，指国内出现首起最先在印度发现的冠病变异毒株B1617感染病例，引发关注。

这名患者是一名从印度返回法国的男子，他在法国西南部新阿基坦大区被确诊染病。

此外，波尔多出现一起印度变异病毒的疑似病例，如今仍在核实中。刚在两天前，法国卫生部长维兰表示，法国国内并没有发现源自印度的冠病变异病毒。