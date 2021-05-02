基辛格：美中关系紧张可能导致“世界末日”般大决战

（华盛顿综合电）美国前国务卿基辛格指出，美国和中国的紧张关系可能影响全球，甚至使得这两个军事和科技大国之间爆发可能导致“世界末日”的大决战。

高龄97岁的基辛格曾是前总统尼逊的顾问，曾为促成中美关系正常化而于1971年秘密访华。

他周五出席麦凯恩研究所主办的塞多纳论坛时指出，中美这两个超级强国的经济、军事和技术实力的结合所带来的风险要大于当年与前苏联的冷战。

基辛格在这个讨论国际事务的论坛上说，美国与中国的紧张关系“是美国的最大问题，也是世界的最大难题”。

他指出：“因为如果我们不能解决这个问题，那么全世界范围内可能会形成一场中美之间的冷战。”

基辛格说，虽然核武器规模在冷战期间已经大到足以破坏整个地球，但核技术和人工智能的进步，已使得世界末日的威胁成倍增加，而中国和美国都是核技术和人工智能领域的领导者。

他说：“在人类历史上，人类第一次有能力在有限的时间内自我毁灭……我们已经发展出一种技术，其破坏力在70年前是超出任何人所能想象的。”

基辛格指出：“如今，在核问题上又增加了高科技问题。人工智能领域的本质是基于这样一个事实，即人成为机器的伙伴，而机器可以发展自己的判断力……因此，高科技大国之间的军事冲突，是有其巨大意义。”

作为过去60年来的顶尖战略思想家之一，基辛格认为，美国和前苏联在第二次世界大战之后数十年的冷战，是比较单向并集中于核武竞争的。

他说：“前苏联没有经济实力，他们有的是军事技术能力……（他们）没有中国那样的发展技术能力。中国不仅是一个军事大国，还是一个经济强国。”

基辛格认为，美国的对华政策必须采取双管齐下的方针，一方面坚持美国的原则，要求中国予以尊重，一方面则通过持续对话寻求双方可合作的领域。

他说：“我并不是说外交一定会带来有益的结果。这是我们面临的复杂任务……没有人能完全成功地完成任务。”