过半人口无意接种 美国官方民间各出奇招“利诱”

（帕萨迪纳综合电）美国冠病疫苗接种计划在超前达成施打首2­亿剂的目标后陷入停滞，如何说服剩余人口进行接种是当前难题。为提高民众接种意愿，美国当局延长了接种中心的开放时间、推出流动接种服务等，企业和民间组织也纷纷通过发放优惠券、免费食品等来“利诱”潜在接种者。

截至5月1日，美国已有超过1.46亿人接受了至少一剂疫苗，占全国人口的44%；逾1.03亿人已完成两剂接种，占总人口的31.2%，离实现群体免疫力所需的70%至85%还有一大段差距。

目前，最希望接种冠病疫苗的美国人大多已经这么做，其余人不是拒绝接种疫苗，就是还在观望。

非盈利组织凯撒家庭基金会（Kaiser Family Foundation）调查显示，共和党选民中有29%表示自己绝对不会接种冠病疫苗，比率远高于民主党选民（5%）和独立派选民（9%）。白人福音派基督徒也是接种意愿较低的群体。

由于接种人数大跌，得克萨斯州阿灵顿的一个大型接种中心上月关闭，另两个位于休斯敦和达拉斯的接种中心则取消预约系统，民众可直接上门接种疫苗。该休斯敦接种中心还把打烊时间从傍晚5时延至晚上9时，并推出免下车接种服务。

为鼓励偏远地区居民接种疫苗，休斯敦所在哈里斯县还设立了五个流动接种诊所，并计划本周再增设五个。到流动诊所接种疫苗的55岁民众赫雷拉说：“我之前没有接种疫苗，是因为（接种设施）太远了。”此外，疫苗的潜在副作用也令他有所顾虑。

送百元储蓄债券吸引年轻人

西弗吉尼亚州政府的鼓励措施更简单直接：接种疫苗的18岁至35岁年轻人可获得价值100美元的储蓄债券。这项计划的资金来源是联邦政府的经济刺激配套。

美国的超市和药房等也在协助推广接种疫苗。甜甜圈连锁店Krispy Kreme近期推出促销，顾客只要出示接种证明，就可每天免费领取一个甜甜圈。其他一些商家也让顾客凭当日接种证明领取热狗、汉堡包等。

纽约自然博物馆则在馆内设立接种点，民众打了疫苗后能免费参观博物馆。纽约和华盛顿特区一些推动大麻合法化的团体还向接种者发放免费大麻，在鼓励接种的同时也借机宣传自己的政治主张。