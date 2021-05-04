阿德恩称新西兰中国分歧越来越难调和 分析：或为缓解五眼联盟外交压力

（惠灵顿综合电）新西兰总理阿德恩表示，随着中国在全球扮演的角色不断扩大和变化，两国在某些课题上的分歧会越来越难以调和。

阿德恩周一（5月3日）在奥克兰中国商业峰会发表演说时说，中国和新西兰对某些课题的看法“没有、不能也不会达成共识”，但她强调，两国之间的关系未必被这些分歧所界定。中国是新西兰的最大贸易伙伴和出口市场，占新西兰总出口的三分之一。

她说：“中国在全球扮演的角色不断扩大和变化是众所周知的。我们制度之间的差异，以及促成这些制度的利益和价值观的差别，越来越难以调和……这是我们，以及印度太平洋区以及欧洲等地区许多国家正努力应对的挑战。”

阿德恩指出，新西兰和中国在人权课题上观点不一样，包括中国新疆维吾尔族的待遇以及香港的民主自由。她说，新西兰将继续单独或通过伙伴讨论这些课题，还说处理与中国的关系向来都不简单。

分析员指出，阿德恩这番话似乎是为了缓和她的外交部长最近的言论所激起的外交震荡。

新西兰外长马胡塔上月在“新中关系促进委员会”会议上表示，对“五眼情报与安全联盟”扩大合作范围感到“不安”。她说，新西兰对于也通过五眼联盟来处理其他军事外交事务持保留态度。新西兰显然不愿利用五眼联盟来批评北京，这引起该联盟其他成员美国、英国、加拿大和澳大利亚的关注甚至不满。

不过，国际政治分析员米勒认为，阿德恩固然是为了缓解外交压力，但不表示新西兰会改变对中国较友好或至少较中立的整体政策。

中国驻新西兰大使吴玺也参加了上述商业峰会。她发言时再度警告，有关香港和新疆的问题是中国内政。她说：“我们希望新西兰方面能够保持客观公正的立场，遵守国际法，不干涉中国的内政，以维护两国关系的健康发展。”

新西兰国会定今天审议一项关于新疆提案，这个由一政党提出的议案要求将新疆现况界定为“种族灭绝”，并呼吁中国政府“采取行动履行其在联合国公约下的义务”。此前英国与加拿大议会都通过了类似议案。