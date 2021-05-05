医疗体系超载 疫苗短缺料持续数月 印度冠病确诊病例破2000万起

路透社指出，印度累计确诊病例在疫情暴发后的10个多月内破1000万起，之后在短短四个月内破2000万起。自3月底以来，印度已增加约800万起确诊病例。分析指出，新变种病毒株的出现，加上政府恢复举行大型宗教和政治集会，助长了疫情传播。

（新德里综合电）印度周二新增逾35万起冠病确诊病例，成为美国之后第二个累计确诊病例破2000万起的国家。尽管印度政府已开放让所有成年人接种冠病疫苗，但预计该国疫苗短缺的问题还会持续数月。专家认为，如今单靠接种疫苗已无法控制印度第二波疫情，只能减少第三波疫情的冲击。

据印度卫生部周二公布的数据，过去24小时全国新增35万7229起确诊病例，使累计确诊病例增至2028万多起。

路透社指出，印度累计确诊病例在疫情暴发后的10个多月内破1000万起，之后在短短四个月内破2000万起。

自3月底以来，印度已增加约800万起确诊病例。分析指出，新变种病毒株的出现，加上政府恢复举行大型宗教和政治集会，助长了疫情传播。

疫情持续失控，使莫迪政府承受越来越大的压力。印度国会领导人、国大党前主席拉胡尔·甘地周二在推特发文，批评政府的不作为害死许多无辜百姓，并称“现在阻止冠病传播的唯一方法是实施全面封锁”。

印度央行前行长拉詹周二接受彭博电视访问时表示，印度第二波疫情日益严重，凸显政府在去年首波疫情后陷入自满，以及缺乏远见和领导力。他说：“任何关注世界其他地方，例如巴西情况的人都会知道，冠病病毒会卷土重来，并可能变得更具传染性。”

《印度时报》周二刊登的社论也批评：“近几周的情况显示，联邦和各邦政府都没有为应对第二波疫情做准备。”

不过，印度单日新病例在上周五创下40万2000起的新高后已有所回落，显示疫情或已初露曙光。卫生官员指出，这还是“非常早期”的迹象，当局必须进一步分析与继续监测有关数据。

生产商：疫苗严重短缺因莫迪政府未及时订购

在病例不断激增之际，印度冠病疫苗接种率却降至新低。印度在周末开放让所有成年人进行接种，但由于疫苗严重短缺，许多地区未能如期扩大接种范围。截至星期天，全国18岁至45岁人口中只有86万6000多人接种了首剂疫苗。

马哈拉施特拉邦49岁农夫拉贾普尔试了三次都没打到疫苗。他告诉路透社：“我厌倦了排队。我会再试一次，如果还是没有疫苗，我会放弃接种。”

全球最大疫苗生产商印度血清研究所首席执行官普纳瓦拉指出，由于莫迪政府未及时订购疫苗，而该公司无法在一夜之间增产，预计印度疫苗短缺的现象将持续数月，可能要到7月才有望缓解。

目前，印度各地医疗体系已不胜负荷。为解燃眉之急，印度政府周一宣布延后实习医生和护士的考试，让他们先上前线协助抗疫。

国际社会也在加紧向印度提供抗疫物资，其中美国提供的545台制氧机周二运抵新德里，这已是美国给印度送去的第五批医疗设备。