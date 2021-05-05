争取新盟友应对中俄挑战 英美强调G7不压制北京 并要与俄建更稳定关系

（伦敦综合电）美国国务卿布林肯和英国外长拉布周一会晤时强调，七国集团（G7）旨在争取新的盟友，以应对来自中国和俄罗斯的挑战，但并不想压制北京，也寻求与克里姆林宫建立更稳定的关系。

布林肯在与拉布举行的联合记者会上说：“我们的目的不是试图遏制或压制中国。”他表示，西方将捍卫基于规则的国际秩序，以不受任何国家包括中国的颠覆企图的影响。

美英两国外长都表明，西方国家将展现自己的力量。拉布更提到要建立联盟，而不是切断联盟。

拉布表示，英国担任G7轮值主席国是一次机会，可以把一些开放、民主国家集合在一起，展现国际社会团结，尤其是在当前全球面临好些艰巨挑战和日益严峻的安全威胁的时刻。

拉布也说，一些国家希望能够携手合作，维护现有的世界体系。“我确实看到，对志同道合、希望保护多边体系的国家来说，组成灵活联盟的需求和需要在日益增强……我们看到世界正朝着这样的模式转变。”

布林肯当天表明，美国倾向于与俄罗斯建立更稳定的关系，但这在很大程度上取决于俄罗斯总统普京决定如何行动，尤其在乌克兰等问题上。

布林肯说：“我们重申坚定不移支持乌克兰的独立、主权和领土完整……我们不希望升级：我们希望建立一个更稳定、更可预测的关系。若俄国朝这个方向发展，我们也会这样做。”布林肯周三将前往乌克兰访问。

布林肯向朝鲜喊话

G7外长周二在伦敦举行两年多来的首次面对面对话。除了中俄，缅甸、利比亚，以及叙利亚都是此次会议的讨论课题。布林肯表示，当前面对的大部分挑战，都不是单一国家如美国和英国可以独自应付的，因此必须借助各国的集体力量来应对。

G7成员除了美英，还有德国、法国、意大利、日本和加拿大，会议东道国英国这次还邀请澳大利亚、印度、南非、韩国、欧盟，以及亚细安轮值主席国文莱的部长们出席。G7领导人峰会定下月在英国举行。

另一方面，布林肯周一向朝鲜喊话。他在记者会上说，朝鲜必须确定是否希望通过外交努力，作为实现朝鲜半岛无核化的方式。

布林肯说：“我希望朝鲜利用这个机会参与外交努力，看是否有办法朝向朝鲜半岛无核化的目标前进……所以我们对朝鲜不仅要听其言，还要观其行。我认为，这一切取决于朝鲜想怎么做。”