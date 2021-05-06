美国华盛顿大学一研究所预测 印度至7月底死亡人数可达100万

印度一个研究小组使用数学模型预测，如果当前疫情趋势继续，到了6月11日，印度因冠病死亡者将达约40万4000人。美国华盛顿大学的卫生计量与评估研究所的一个模型则预测，到7月底，印度的冠病死者将达101万8879人。

（新德里综合电）印度卫生部周三（5月5日）的数据显示，该国在24小时内新增3780起冠病死亡病例，为单日新高。印度研究院的模型预测，未来几周，累计死亡人数将比目前高出约一倍，美国的模型甚至显示到了7月底，印度的病故者会过百万人。

印度冠病死者已达22万6188人。卫生部周三通报确诊病例增加38万2315起，累计达2060万多起。变异病毒导致病例激增，使得医院已无空床、氧气耗尽，殓尸房和火葬场也严重缺乏收纳病亡者的空间。许多患者就在救护车和停车场中逝世。近几周来，医院无力收治须急救的病人和火葬场外多具遗体等着火化的画面证实了印度疫情的严重程度。

不过，印度政府称，氧气供应充足，只是运输问题阻碍了氧气筒的分配。铁道部长戈亚尔在推特上说，两列“氧气特快列车”于周三抵达首都德里。迄今已有25列火车向印度不同地区输送氧气。

印度科学理工学院在班加罗尔的一个研究小组使用数学模型预测，如果当前疫情趋势继续，到了6月11日，印度因冠病死亡者将达约40万4000人。美国华盛顿大学的卫生计量与评估研究所的一个模型也预测，到7月底，印度的冠病死者将达101万8879人。

疫苗的供应和交付问题也令疫情百上加斤。至少有三个邦，包括商业之都孟买所在地马哈拉施特拉邦，已通报疫苗短缺，并且因此关闭了一些接种中心。

印度央行因应疫苗短缺 发放89亿元低息贷款

为处理好疫苗短缺问题，印度中央银行昨天宣布，向疫苗制造商、医院和医疗企业发放67亿美元（89.26亿新元）低息贷款。央行行长达斯说，低贷款将提供至明年3月31日，如果危机恶化，印度政府将采取非常规措施。

公共卫生专家关注的一个要素是印度的冠病检测率不足，担心确诊数其实高于官方数字。目前，印度人口的确诊率为20％，一些地区高达40％。

印度总理莫迪政府因没有尽快行动抑制第二波疫情而受到广泛批评。多处的宗教节日和政治集会甚至还获准举行，吸引了成千上万人参加，令病毒快速传播，导致疫情持续失控。

评级公司标准与普尔亚太区首席经济师罗奇认为：“印度的疫情将不可避免地打击经济复苏，并可能导致经济增长在10%以下。”彭博社也降低至2022年3月为止的印度增长率预测，从12.6％调低至10.7％。

美国布朗大学公共卫生学院院长阿希什指出：“对于印度而言，接下来的四到六周将非常非常困难……现在的挑战是要采取行动，以确保是四周而不是六到八周（的困难时期），并争取将出现最坏情况的可能降到最低。无论如何，印度距离脱离险境还很远。”