库存大于国内接种需求 拜登宣布启动“疫苗外交”

（华盛顿综合电）由于美国的冠病疫苗库存已经大于美国人的接种需求，美国总统拜登宣布加入中国和俄罗斯早就已经启动的疫苗外交行列，向海外出口冠病疫苗。

拜登周二（5月4日）誓言，美国将成为全球“对抗冠病的武器库”，其中包括送出6000万剂阿斯利康疫苗，以及美国的疫苗工厂将大量生产疫苗。他说：“这是一项重大的人道主义承诺。我们将尽快采取行动，以尽可能多地生产出莫德纳和辉瑞疫苗，并出口到世界。”

这一转变发生在关键时刻。尽管全球已接种约12亿剂冠病疫苗，但如今还在遭受新一波疫情的冲击，累计死亡病例已超过320万。当中巴西的确诊死例已超过40万，而且疫情还看不到尽头；印度累计确诊病例破2000万，促使美国限制来自印度的人入境。

包括阿根廷、墨西哥和印度在内的发展中国家都在呼吁美国提供疫苗援助。美国是世界主要的疫苗生产国之一，但到目前为止，美国仅出口了几百万剂疫苗。相比之下，中国出口了2.17亿剂，欧盟出口了9400万剂，印度出口了6700万剂、俄罗斯出口了1200万剂。

拜登政府周一表态支持辉瑞开始出口在美国生产的疫苗。与此同时，印度、南非和其他国家和地区则向美国施压，要求它放松对冠病疫苗的知识产权保护。

美国的抗疫策略是优先为其人口接种疫苗，如今这一做法已经奏效，这使得它现在可以将部分注意力转移到国外。据彭博社的疫苗追踪数据，尽管印度、中国和俄罗斯在疫苗外交上处于领先地位，但它们在接种本国人口方面远远落后于美国——该选择对印度来说，代价尤其昂贵。

美国启动疫苗外交后，一开始对全球接种工作的贡献将不会太大，主要集中在加快向印度运送生产疫苗所需的原材料，以及将它不断增加的疫苗库存分配一些出去。拜登周二说，他的目标是到7月4日将“我们所拥有的约10％疫苗送给其他国家”。

拜登决定开始出口疫苗，除了显示他对美国提高疫苗接种率有信心之外，还表明美国正在反击俄罗斯和中国的做法。这两国通过向具有战略意义的重要地区包括西半球的许多国家分发疫苗来增强它们的外交软实力。

曾担任美国国务院副国务卿的香农（Thomas Shannon）说：“由于中国和俄罗斯人正忙于这样做，美国也须找到一种方法来为此加分。”

布林肯约翰逊一致认同 向全球推广疫苗结束疫情

另一方面，正在伦敦访问的美国国务卿布林肯周二到唐宁街10号与英国首相约翰逊进行会晤，两人一致认为必须向全球范围推广冠病疫苗，以终结这场肆虐各国的大流行病。

约翰逊的办公室发表声明说，约翰逊和布林肯强调七国集团（G7）在这一领域开展合作的重要性，其中包括提升国际生产冠病疫苗的能力。