日本疫情仍严峻 东京大阪紧急状态或延长

日本政府在五一黄金长假之前对东京和大阪等四大城市所实施的“紧急防疫措施”未见奏效，难以按计划在5月11日解除。据日媒报道，疫情升温让7月将举办奥运的东京蒙上阴影。

黄金周出游民众比去年同期高出许多

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日相菅义伟昨日召集重要阁僚商讨对策后对媒体说，他将在本周内做出是否延长紧急状态的决定。他也督促民众致力实施居家防疫，认为减少人流是最好遏制疫情的途径。据悉，当局正在探讨将防疫措施延长至少两周。