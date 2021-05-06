日本疫情仍严峻 东京大阪紧急状态或延长 订户 来自 / 联合早报 文 / 符祝慧 发布 / 2021年5月6日 5:00 AM 东京奥运会马拉松赛的测试赛昨天在北海道札幌市举行。由于日本的冠病疫情仍然严峻，主办方呼吁民众不要前去观赛和给运动员加油，但沿途仍有人观赛。札幌市民质疑为何现在举办测试赛，担心会导致病毒传播。（法新社） 字体大小: 小 中 大 日本政府在五一黄金长假之前对东京和大阪等四大城市所实施的“紧急防疫措施”未见奏效，难以按计划在5月11日解除。据日媒报道，疫情升温让7月将举办奥运的东京蒙上阴影。黄金周出游民众比去年同期高出许多日相菅义伟昨日召集重要阁僚商讨对策后对媒体说，他将在本周内做出是否延长紧急状态的决定。他也督促民众致力实施居家防疫，认为减少人流是最好遏制疫情的途径。据悉，当局正在探讨将防疫措施延长至少两周。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 日本 冠状病毒19 东京奥运会 货币基金组织吁各国 制定全球最低公司税 早说