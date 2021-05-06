日本疫情仍严峻 东京大阪紧急状态或延长

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来自 / 联合早报

文 /
符祝慧

发布 / 2021年5月6日 5:00 AM

东京奥运会马拉松赛的测试赛昨天在北海道札幌市举行。由于日本的冠病疫情仍然严峻，主办方呼吁民众不要前去观赛和给运动员加油，但沿途仍有人观赛。札幌市民质疑为何现在举办测试赛，担心会导致病毒传播。（法新社）
东京奥运会马拉松赛的测试赛昨天在北海道札幌市举行。由于日本的冠病疫情仍然严峻，主办方呼吁民众不要前去观赛和给运动员加油，但沿途仍有人观赛。札幌市民质疑为何现在举办测试赛，担心会导致病毒传播。（法新社）

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日本政府在五一黄金长假之前对东京和大阪等四大城市所实施的“紧急防疫措施”未见奏效，难以按计划在5月11日解除。据日媒报道，疫情升温让7月将举办奥运的东京蒙上阴影。

黄金周出游民众比去年同期高出许多

日相菅义伟昨日召集重要阁僚商讨对策后对媒体说，他将在本周内做出是否延长紧急状态的决定。他也督促民众致力实施居家防疫，认为减少人流是最好遏制疫情的途径。据悉，当局正在探讨将防疫措施延长至少两周。

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