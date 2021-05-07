为实现半岛完全无核化 美韩日将加强合作促使朝鲜重返谈判桌

韩国外交部官员表示，在布林肯和韩国外长郑义溶及日本外长茂木敏充的约50分钟会谈中，美方介绍了对朝新政策，韩美日三方一致认为，为实现朝鲜半岛完全无核化，政策对接和开展合作非常重要。

韩国外长郑义溶周三（5月5日）受邀出席在伦敦举行的七国集团（G7）外长会议，同美国国务卿布林肯及日本外长茂木敏充举行会谈，三方商定就美国对朝新政策加强合作，早日促使朝重返谈判桌。

陪同出席会谈的韩国外交部官员表示，在约50分钟的会谈中，美方介绍了对朝新政策，韩美日三方一致认为，为实现朝鲜半岛完全无核化，政策对接和开展合作非常重要。

三方会谈前，布林肯3日分别同茂木敏充和郑义溶举行双边会谈，商讨美国的对朝政策。

郑义溶此前在韩美外长会谈上表示，拜登政府对朝政策评估结果的定向具有现实和实质意义，对此表示欢迎。茂木敏充也表示，对美方重视与韩日两国合作的对朝政策表示支持和欢迎，希望三国能始终保持紧密合作。

这是韩美日外长自2020年2月以来，时隔一年三个月再次举行会谈，也是拜登政府上台后首次举行的三方会谈。

在韩美日会谈结束后，郑义溶与茂木敏充举行了双边会谈。不过，韩日就日本殖民统治时期强征劳工及慰安妇索赔案、日本排放福岛核废水计划等问题仍有分歧。

《华盛顿邮报》：美试图与朝接触但未获回应

据韩日政府的声明称，两名部长认同合作的重要性。分析指出，韩日好不容易恢复正常的外交沟通深具意义。

此外，《华盛顿邮报》5日引述两名美国高层人士的话报道，最近美国为传达拜登政府对朝新政策的检讨结果，再次试图与朝鲜接触，但没获得回应。高层人士还表示，美国国务院对朝特别代表将暂时维持职位空缺。

路透社3月曾报道，拜登政府自2月中开始跟朝鲜方面接触，但一直没有得到回应。这意味着拜登政府上台以及对朝新政策检讨结束后，美方一直试图与朝鲜接触，但都没有得到朝方的回应。

布林肯3日在伦敦表示，希望朝鲜抓住外交接触的机会，设法朝半岛完全无核化的目标前进。

他还说：“美国的政策重点是外交，具有非常明确的政策。在此基础上决定是否接触，取决于朝鲜。将在今后几天、几个月内，不仅关注朝鲜的言论，还会关注其实际行动。”

分析认为，美国今后将密切关注朝鲜的回应，并对对朝政策的实行时间和方式等进行协调。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）