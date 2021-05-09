昨天新增死亡病例首次破4000 专家：印度疫情或要到本月底才达高峰

（新德里综合电）印度昨天的冠病新增死亡病例首次破4000起，新增确诊病例也维持在逾40万起。

专家指出，印度疫情可能要到本月底才会达到高峰。

卫生专家及在野党领袖一再呼吁总理莫迪采取严格管制措施，但莫迪政府仍没打算再实施全国封锁，而是交由地方政府自行决定。

南部泰米尔纳德邦已宣布明天起全面封锁，直到本月24日；邻近的卡纳塔克邦也将行动限制措施延长到24日。

此前，首都新德里、南部喀拉拉邦、北部喜马偕尔邦、商业之都孟买所在地马哈拉施特拉邦等10多个邦和地区，都已宣布实施宵禁或封锁。

印度昨天新增4187起死亡病例，累计23万8270起。当天新增确诊病例有40万1078起，累计近2190万起；全国还有372万3446起活跃病例。

这一波疫情已导致印度数以亿计人口陷入贫困，也加剧人民的收入差距。研究显示，疫情期间有2亿3000万人的收入低于国家最低每日工资标准，即375卢比（6.78新元）。

印度政府估计，截至3月的一年里，印度国内生产总值（GDP）萎缩了8%，是1952年以来最大的。

邻国孟加拉尼泊尔

近期出现病例激增

印度疫情失控也对全球构成重大威胁。在野的国大党前主席甘地前天致函莫迪时警告，印度第二波疫情须得到控制，否则将摧毁印度，并威胁世界其他地区。

邻近印度的国家包括孟加拉、尼泊尔和斯里兰卡近期都出现冠病病例激增情况，并先后宣布关闭与印度的边界，避免病毒蔓延到境内。

尼泊尔目前是印度邻国中感染率最高的国家。日前，尼泊尔境内的珠穆朗玛峰大本营有至少30名登山者疑染冠病须紧急下山；大本营中的登山者和医生透露，越来越多人出现感染冠病的症状。

过去三周，尼泊尔新增病例激增，每五个接受冠病检测的人当中，有两人呈阳性。尼泊尔医疗体系面临巨大压力，医生担忧当地正变成“迷你印度”。

印度邻国巴基斯坦，昨天开始实施为期九天的全国封锁，以禁止开斋节期间不必要的人员流动和大型聚会。