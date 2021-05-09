昨天新增死亡病例首次破4000 专家：印度疫情或要到本月底才达高峰

来自 / 联合早报

文 /
范晓琪

发布 / 2021年5月9日 5:00 AM

印度医用氧气严重短缺，在西部城市浦那，当局为了让医院尽快获得氧气，特别允许运送氧气的车辆享有救护车的同等待遇。图为浦那一家医院的工作人员把氧气从氧气罐车接送进院方的储存槽中。（彭博社）
印度医用氧气严重短缺，在西部城市浦那，当局为了让医院尽快获得氧气，特别允许运送氧气的车辆享有救护车的同等待遇。图为浦那一家医院的工作人员把氧气从氧气罐车接送进院方的储存槽中。（彭博社）

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（新德里综合电）印度昨天的冠病新增死亡病例首次破4000起，新增确诊病例也维持在逾40万起。

专家指出，印度疫情可能要到本月底才会达到高峰。

卫生专家及在野党领袖一再呼吁总理莫迪采取严格管制措施，但莫迪政府仍没打算再实施全国封锁，而是交由地方政府自行决定。

南部泰米尔纳德邦已宣布明天起全面封锁，直到本月24日；邻近的卡纳塔克邦也将行动限制措施延长到24日。

此前，首都新德里、南部喀拉拉邦、北部喜马偕尔邦、商业之都孟买所在地马哈拉施特拉邦等10多个邦和地区，都已宣布实施宵禁或封锁。

印度昨天新增4187起死亡病例，累计23万8270起。当天新增确诊病例有40万1078起，累计近2190万起；全国还有372万3446起活跃病例。

这一波疫情已导致印度数以亿计人口陷入贫困，也加剧人民的收入差距。研究显示，疫情期间有2亿3000万人的收入低于国家最低每日工资标准，即375卢比（6.78新元）。

印度政府估计，截至3月的一年里，印度国内生产总值（GDP）萎缩了8%，是1952年以来最大的。

邻国孟加拉尼泊尔
近期出现病例激增　

印度疫情失控也对全球构成重大威胁。在野的国大党前主席甘地前天致函莫迪时警告，印度第二波疫情须得到控制，否则将摧毁印度，并威胁世界其他地区。　

邻近印度的国家包括孟加拉、尼泊尔和斯里兰卡近期都出现冠病病例激增情况，并先后宣布关闭与印度的边界，避免病毒蔓延到境内。

尼泊尔目前是印度邻国中感染率最高的国家。日前，尼泊尔境内的珠穆朗玛峰大本营有至少30名登山者疑染冠病须紧急下山；大本营中的登山者和医生透露，越来越多人出现感染冠病的症状。

过去三周，尼泊尔新增病例激增，每五个接受冠病检测的人当中，有两人呈阳性。尼泊尔医疗体系面临巨大压力，医生担忧当地正变成“迷你印度”。

印度邻国巴基斯坦，昨天开始实施为期九天的全国封锁，以禁止开斋节期间不必要的人员流动和大型聚会。

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