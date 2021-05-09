冠病病毒变异太快且更易传播 专家：美或永远无法实现群体免疫目标

专家认为，美国接种率开始放缓，而病毒变异得太快，新变种病毒可轻易传播。而冠病可能成为一种可控制的威胁，在未来数年继续存在于美国，但所造成的死亡和住院人数将会显著减少。

（纽约讯）美国已有过半人口接种了至少一剂冠病疫苗，但科学家和公共卫生专家如今认为，美国要在可预见的未来实现群体免疫的目标是很难的，甚至永远无法达到。这是因为美国接种率开始放缓，而病毒变异得太快，新变种病毒可轻易传播。

《纽约时报》发表文章指出，专家最初预估要达到群体免疫，须有至少60%至70%人口完成疫苗接种。这是根据原版本病毒而得出的估算，如今在美国传播的主要是称为B117的变异毒株，传播威力比原版本病毒高出60%。于是经专家重新计算，达到群体免疫所需的接种率上调至80%。如果出现传播力更强的变种病毒或是已接种者仍可传播病毒，那这个数字须要再往上调。

民调显示，美国人口仍约有30%不愿接种疫苗，所以要达到80%接种率，极为困难。

另有专家指出，群体免疫往往是一个全国性的目标，但病毒的传播是地方性的。哈佛大学流行病学家利普希奇解释说，即使美国整体免疫覆盖率高达95%，但在一些免疫覆盖率仅70%的小镇，病毒还是照样会传播。

专家认为，冠病可能会成为一种可控制的威胁，在未来数年继续存在于美国，但所造成的死亡和住院人数将会显著减少。抑制冠病传播的关键在于持续进行疫苗接种，尤其是对高危群体。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇受访时表示，现在的重点不应该是“传统意义上的群体免疫”，而是应该继续接种疫苗以降低冠病传播的风险。

利普希奇说：“绝大多数的死亡病例和卫生保健系统承受的压力，来自于有一些特殊状况的人，特别是60岁以上的人……如果我们能够保护这些人，避免他们感染严重疾病或病逝，那么我们就可把冠病从一个社会破坏者变成一个普通的传染病。”

法国国家科学研究中心经济学家普拉德斯基认为，只要社区持续积极进行病毒检测和接触者追踪，就有望抑制病毒传播，将新增确诊病例维持在低水平，一旦有变种病毒入侵也能及早发现，避免疫情大暴发。

美国埃默里大学进化生物学家安提亚说：“冠状病毒不太可能会消失，但我们要竭尽所能使它成为一种轻微的感染。”