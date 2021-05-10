世卫首席科学家：料将列B1617为“须关切变种” 肆虐印度变种病毒 传染性更强且能突破疫苗产生抗体

（日内瓦综合电）印度的冠病死亡病例昨天（5月9日）连续第二天破4000起，单日新增病例持续超过40万起。世界卫生组织首席科学家斯瓦米内森认为，肆虐印度的变种病毒传染性更强且能突破疫苗产生的抗体，是造成印度疫情一发不可收拾的主因。

​​我们如今在印度看到的流行病学特征确实表明，这是个迅速传播的变种病毒……在像印度这样的大国，传播水平可能很低，而这确实持续了好几个月。但病毒从局部暴发演变成感染更多人……当局忽略了早期迹象，直到病例呈直线上升。 ——世界卫生组织首席科学家斯瓦米内森

根据印度卫生部昨天公布的数据，当地24小时内又有4092人死于冠病，累计死例已达24万2362起。昨天新增的确诊病例为40万3738起，接近单日最高纪录。印度累计确诊病例近2230万起。

也是印度儿科医生和临床科学家的斯瓦米内森（Soumya Swaminathan）接受法新社访问时指出，多种因素导致印度疫情如此严重，去年10月在印度发现的B1617变种病毒是其一。

她警告，“我们如今在印度看到的流行病学特征确实表明，这是个迅速传播的变种病毒。”

美英等多国已视B1617为须关切变种

世卫组织最近将B1617列为“待观察变种”（variant of interest），但未将它列为“须关切变种”（variant of concern）。若列为“须关切变种”，意味着它比原始病毒更易于传播、更致命或更能突破疫苗产生的抗体。

包括美国和英国在内的多个国家说，他们视B1617为须关切变种，而斯瓦米内森预计，世卫组织很快会跟进。但斯瓦米内森也坚信，印度确诊病例和死例激增不能单单怪罪于变种病毒。

她指印度放松了警惕，民众没有保持社交安全距离且大规模群聚。

就在印度许多人认为危机已经过去而停止戴口罩和采取其他保护措施的时候，病毒仍在悄悄传播。

斯瓦米内森说：“在像印度这样的大国，传播水平可能很低，而这确实持续了好几个月。”但病毒从局部暴发演变成感染更多人。她指当局“忽略了早期迹象，直到病例呈直线上升”。

斯瓦米内森说：“到那时已经很难遏制疫情，因为涉及成千上万的人，并且以难以停下来的速度在成倍增长。”

仅2％人口完成接种 要覆盖七成或需长达数年

尽管印度正试图扩大疫苗接种，但斯瓦米内森警告，仅接种疫苗并不足以控制疫情。她指出，印度13亿多人口中仅约2％完成疫苗接种。“要达到70％到80％的覆盖率，将需要数月甚至数年的时间。”

为此，斯瓦米内森强调。“在可预见的未来，我们须要依靠久经考验的公共卫生和社会措施”来减少传播。

印度疫情之所以令人恐惧，不仅是因为确诊和死亡人数令人震惊，还因为感染人数剧增提高了出现更危险新变种病毒的概率。

斯瓦米内森说：“病毒复制、扩散和传播的次数越多，发生突变和适应的机会就越大。”她警告：“历经许多次突变的变种病毒最终可能会对我们现有的疫苗产生抗药性。这将变成整个世界的问题。”