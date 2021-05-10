科洛尼尔遭网袭 影响美东岸燃油供应

科洛尼尔公司正在努力恢复管道运作。分析认为，除非管道停运三天以上，否则油价暂时不会上涨；但若管道长时间停运，这可能导致油价上升，对正从冠病疫情中开始复苏的美国经济造成打击。为避免燃料短缺，汽油供应商纷纷寻求替代来源。

（纽约综合电）美国最大燃油运输管道营运商科洛尼尔管道运输公司因遭受网络袭击，于周五（5月7日）关闭其燃油管道输送系统，对美国东海岸燃油供应造成严重影响。这起事件再度引起各界对于美国关键基础设施脆弱性的担忧，并凸显拜登政府在打击黑客勒索犯罪方面所面对的挑战。

科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）周五发声明说，该公司当天发现遭到勒索软件（ransomware）攻击后，“主动关闭某些系统以控制威胁，这使得所有管道中断运作，部分信息技术系统也受到影响”。

美国东海岸有近半燃油是通过科洛尼尔公司的管道输送，该公司管道总长8850公里，把墨西哥湾沿岸地区的炼油厂和美国东部与南部地区相连接，每天输送250万桶汽油、柴油、航空燃油和其他提炼油品，堪称美国东部最重要的油气大动脉。

科洛尼尔公司正在努力恢复管道运作。分析认为，除非管道停运三天以上，否则油价暂时不会上涨；但若管道长时间停运，这可能导致油价上升，对正从冠病疫情中开始复苏的美国经济造成打击。为避免燃料短缺，汽油供应商纷纷寻求替代来源。

白宫说，总统拜登已听取有关这起事件的汇报。美国能源部正在评估这起袭击对全国能源供应的潜在冲击，网络安全和基础设施安全局（CISA）以及运输安全管理局（TSA）也在采取相应行动。

CISA网络安全部门执行助理主任戈尔茨坦说：“我们正在就这一情况，同科洛尼尔公司与其他部门伙伴接触。这凸显了勒索软件对任何规模或领域的组织所构成的威胁。”

据彭博社引述两名参与科洛尼尔调查工作的消息人士报道，此次袭击是黑客组织“黑暗面”（DarkSide）所为。网安研究人员说，该组织主要以俄罗斯为基地，并多向英语国家发动袭击，而不对前苏联国家下手。

据悉，黑客早在周四就发动攻势，先是在短短两小时内从科洛尼尔电脑网络窃取近100吉字节（gigabyte）的数据，之后再用勒索软件控制连接该网络的电脑。消息人士说，科洛尼尔公司被要求支付赎金，否则被盗走的数据就会被公开，公司电脑也将继续被锁住，这是“黑暗面”惯用的双重勒索手法。

近年黑客对全球关键基础设施的威胁越来越大，这促使拜登政府承诺加大打击网络勒索犯罪，并采取行动加强电网等关键设施的安全。今年3月，美国国土安全部展开为期60天的网络安全冲刺计划，美国司法部也成立专门应对勒索软件的工作小组。