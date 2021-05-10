美国印度供应受限 世界各国纷转向依赖中国疫苗

美国囤积大量冠病疫苗，迟迟不愿与他国分享过剩疫苗；疫苗生产大国印度疫情告急，不少疫苗订单推迟交付，这双重因素导致世界各国越来越依赖中国疫苗。

尽管中国冠病疫苗的有效性低于欧美疫苗，一些疫苗短缺的人口大国过去几周纷纷转而要求中国提供更多疫苗。

世卫组织总干事谭德塞5月7日宣布，世卫组织已将中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的冠病疫苗列入紧急使用清单。这是第六种获得世卫组织紧急使用认证的冠病疫苗，这有助填补全球冠病疫苗获取机制（COVAX）的供应缺口，让低收入国家实现大规模疫苗分发。