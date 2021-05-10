美国印度供应受限 世界各国纷转向依赖中国疫苗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月10日 5:00 AM 尽管中国冠病疫苗的有效性低于欧美疫苗，一些疫苗短缺的人口大国过去几周纷纷转而要求中国提供更多疫苗。图为中国科兴疫苗。（法新社档案照） 字体大小: 小 中 大 美国囤积大量冠病疫苗，迟迟不愿与他国分享过剩疫苗；疫苗生产大国印度疫情告急，不少疫苗订单推迟交付，这双重因素导致世界各国越来越依赖中国疫苗。尽管中国冠病疫苗的有效性低于欧美疫苗，一些疫苗短缺的人口大国过去几周纷纷转而要求中国提供更多疫苗。世卫组织总干事谭德塞5月7日宣布，世卫组织已将中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的冠病疫苗列入紧急使用清单。这是第六种获得世卫组织紧急使用认证的冠病疫苗，这有助填补全球冠病疫苗获取机制（COVAX）的供应缺口，让低收入国家实现大规模疫苗分发。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 分析：英国虽放宽限制 旅游不再简便价格也不低 早说