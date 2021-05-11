放宽陆路运输燃油管制 美输油管遭网袭17州颁紧急令应对

美国最大燃油运输管道营运商上周五遭勒索软件袭击后，关闭了向人口稠密的东部各州供油的关键输油网络，该网络运输量占东海岸燃料供应量的45%。

（华盛顿综合电）美国最大输油管道上周因网络袭击而暂时停运，至今仍未恢复正常运作。美国政府星期天在17个州和哥伦比亚特区颁布紧急状态令，放宽通过陆路运输燃油的管制，并正同管道运营商紧密合作，以确保燃料供应不会因此事受到严重干扰。

美国商务部长雷蒙多表明，恢复输油管道运作是拜登政府的重中之重。他星期天接受哥伦比亚广播公司《面向全民》（Face The Nation）节目采访时说：“我们正同运营公司以及州和地方官员紧密合作，确保他们能够尽快恢复正常运营，防止燃料供应中断。”

白宫已成立一个跨部门工作小组来应对此事，包括探讨如何减轻管道停运对美国能源供应的冲击。

美国最大燃油运输管道营运商科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）上周五遭勒索软件袭击后，关闭了向人口稠密的东部各州供油的关键输油网络。该网络总长8850公里，每天运输250万桶燃油，运输量占东海岸燃料供应量的45%。

截至星期天，科洛尼尔的四条主要燃料管线仍然关闭，但在终端和交付点之间的一些小管线已恢复运作。该公司没有针对何时能全面恢复正常运作给出时间表，仅表示将在认为安全并符合所有联邦法规的情况下这么做。

目前，美国燃料供应商正寻求通过其他方式运输燃油。分析认为，若输油管道持续中断，这可能对地区燃料供应造成严重影响。

黑客组织疑同俄罗斯或东欧有关联

独立分析师夏尔马（Gaurav Sharma）告诉英国广播公司（BBC）：“除非能在周二之前解决问题，否则麻烦就大了。首当其冲的将是亚特兰大州和田纳西州，之后纽约州也会受到骨牌效应冲击。”

美国政府对这起网络袭击的调查还处于初步阶段，但袭击者疑似来自黑客组织“黑暗面”（DarkSide）。

据路透社引述消息报道，该组织去年才成立，但其成员包括经验丰富的网络犯罪分子，也很有组织性。有证据显示，该组织可能同俄罗斯或东欧有关联。

英国网络安全公司Digital Shadows认为，“黑暗面”可能购买了科洛尼尔职员用来登入TeamViewer等遥控软件的账密。由于人们在冠病大流行期间更多的在家办公，这类网络袭击越来越常见。