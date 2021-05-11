一个芯片的大小和指甲盖差不多。不过，看似不起眼的芯片却是电子设备中最重要的材料。

想想看，你在一天之内，会用到芯片的次数到底有多少？手机、电脑、电视、电子手表，甚至是成人玩具，都要依靠小小的芯片才可以运作。而今，芯片短缺或将影响全球数以百万计的电子器材使用者。

疫情导致芯片需求激增 供不应求

因为疫情，许多人开始居家办公或者学习，对电子产品的需求日益增长。这带动了全球范围内的电子产品销量激增，对原材料的需求也一并上涨。

今年1月，全球半导体行业的销售额达到了400亿美元（约529亿新元），比2020年同期增加13.2%。根据国际市场调查研究机构国际数据资讯（International Data Corp.），半导体已经成为一个4420亿美元的产业。

根据半导体市场研究机构IC Insights Inc.的数据，今年半导体的单位总出货量预计增长13%，达到创纪录的1.13万亿单位。

芯片短缺可能导致商品断货或涨价

目前大部分品牌的电子产品还有足够的产能可以应付消费者的需求，不过由于生产线的不确定性，消费者可能会需要为了得到心仪的电子产品而多等待几个星期、甚至是几个月。

许多电子产品巨头，比如小米、三星、索尼等都出面解释了芯片的短缺问题，苹果公司甚至直接叫停了一些桌上型电脑和平板电脑的生产。LG目前还没有出现在生产上的问题，但是预估芯片短缺会持续到年底。

不只是电子设备受到芯片短缺影响，全球的“芯片荒”已经延伸至电器和重型设备。其中，一部分汽车公司更是因为缺少芯片几度停产。

由于原材料稀缺，可能会导致产品价格上升，影响到普通消费者。

总部设在美国密西根的电器制造商惠而浦公司（Whirlpool Corporation）因芯片供应紧张，而频繁切换生产线，根据当天手头有的部件生产不同产品。

公司首席执行官比泽尔（Marc Bitzer）4月下旬告诉投资者，由于芯片和其他原物料短缺，导致通货膨胀压力迅速上升”，公司将把各国的产品售价提高5%至12%，

最意想不到的是，连成人情趣用品也受波及。据报道，情趣用品基本含有30个不同的电子部件，包括半导体。

总部位于旧金山的情趣用品商Crave Inc.，正重新设计旗下一半商品，以应对芯片短缺，并按计划进行产品升级。

公司总裁托波洛瓦茨（Michael Topolovac）告诉《华尔街日报》，随着芯片的交货时间变长，公司从去年底便开始囤积芯片存货。“我们在准备至少一年的量，理论上讲最好超过两年。”

芯片从何而来 短缺如何解决

芯片的原材料是随处可见的沙子。不过，要进化成最终的芯片，沙子要先进行提纯，做成硅片，再加工成晶体管，后面要层层叠叠地连接上金属线，还要搭配上散热片、基片，经过十足的反复测试，才能够包装成产品。

这样繁重的生产工艺在小小的芯片上进行，绝对是需要一番考究才能实现，更何况是因需求所驱的大批量芯片生产。

面对芯片短缺问题，芯片制造商正试图通过改变制造工艺和向竞争对手开放闲置产能，审核客户订单以防止囤积和交换生产线来获取更多供应。

电子产品的原材料中，非常重要的芯片在这个时候不仅面对供不应求的问题，还因为天气等外力因素导致生产上的困难。

芯片的生产需要大量水。今年4月，台湾发生干旱，降雨量下降。为此，当地政府开始为100多万家企业和居民用水进行配额。官员警告，持续的干旱可能会导致水供进一步紧张。

美国芯片制造商美光科技公司（Micron Technology）表示，其在台工厂的供水减少后，公司需要保障替代水源和加快对水源的保护工作，这将增加生产成本。

面对水情吃紧，台湾半导体巨头台积电（TSMC）和联合微电子公司（United Microelectronics Corp）特别安排卡车从其他县市送水，补充水供。其中，台积电在3月中旬就花费至少新台币2亿元（约950万新元）包下100辆水罐车。公司也打建筑工地的地下水主意，与相关企业谈判。

与此同时，电子制造商也在摩拳擦掌，寻找新的芯片制造商，或者重新设计一部分产品，用更容易获得的芯片进行替换，从而恢复稳定的芯片供给。有些电子制造商甚至开始加大芯片的库存，希望可以用现有存货拖延时间。

在短时间内，原材料的缺失还没有完全填补上，也还没有出现任何快速的解决方法。