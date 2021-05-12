最早在印度发现B1617 世卫列为“须关切变种”病毒

（日内瓦综合电）世界卫生组织将最早在印度发现的冠病变种病毒B1617列为“须关切变种”（variant of concern），即认定该病毒更容易传播。

世卫组织冠病病毒技术主管范科霍夫周一在记者会上说：“现有的一些信息表明B1617的传播能力更强，因此我们将它归类为全球须关切变种。”

据范科霍夫，小规模的初步研究显示，抗体对B1617的中和能力较低；不过世卫组织认为，现在就断定它能够突破疫苗的保护作用仍言之过早。

世卫组织周一发表的声明说：“根据目前的数据，冠病疫苗在预防感染这种变种病毒的人发病和死亡方面仍然有效。”

B1617被怀疑是导致印度冠病疫情急速恶化的因素之一。印度境内至今所发现的B1617变种病毒又可根据特性细分为B1617.1、B1617.2以及B1617.3三种。根据英国科学家，B1617.2的传播力更强。世卫组织说，周二将公布更多有关这些病毒子系的信息。

印度累计病例近2300万起 死亡病例约25万起

印度周二增加了近33万起确诊病例和3876起死亡病例；全国累计确诊病例已近2300万起，累计死亡病例约25万起。

B1617是第四个被世卫组织列为“须关切”的冠病变种病毒，前三个是最早在英国发现的B117、在南非发现的B1351和在巴西发现的P1。

它们被认为比原始病毒更危险，因为它们的传播力和致命性都更强，还可能抵抗某些疫苗的保护作用。

不过至今看来，冠病疫苗即使对一些变种病毒的中和能力有所减弱，但仍可预防患者的病情加重和死亡。

范科霍夫强调，就B1617而言，暂时“没有任何迹象表明现有的诊断方式或疗法以及疫苗无效”。

世卫首席科学家斯瓦米内森同意这个看法，并敦促采取“平衡”的做法。

她说，研究员正在印度研究B1617的传播能力、可能引发疾病的严重程度，以及已接种疫苗者体内抗体对它的反应。

她说：“我们现在所知道的是，疫苗在起作用，诊断方式在起作用，针对常规病毒的疗法也在起作用。因此，完全没有必要改变这些。实际上，人们应该继续接种任何提供给他们以及他们有条件获得的疫苗。”

专家强调，病毒传播得越广，就越容易找到可让它们发生变异的理想条件，因此采取一切措施来遏制病毒传播是关键。

范科霍夫说：“我们还会在世界各地继续发现必须关注的变种病毒，我们必须竭尽所能真正遏制传播。”