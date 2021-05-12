遭网袭科洛尼尔公司关闭输送系统 美国东南部燃油短缺加油站出现车龙

科洛尼尔公司表示正在努力恢复管道运作，其中一段从北卡罗来纳州至马里兰州的燃油管道改以人工操作运行，有望于本周末大幅度恢复管道输送系统的运作。

（北卡罗来纳州彭博电）美国最大燃油运输管道营运商科洛尼尔公司因遭受网络袭击，上周五关闭其燃油管道输送系统。

该公司表示正在努力恢复管道运作，其中一段从北卡罗来纳州至马里兰州的燃油管道改以人工操作运行，有望于本周末大幅度恢复管道输送系统的运作。

这起事件导致美国东南部燃油供应受到严重影响。其中北卡罗来纳州因燃油短缺，宣布进入紧急状态。当地仍有库存燃油的加油站出现车辆大排长龙的现象。伊丽莎白镇加油站员工阿内特接受电访时说，该镇所有加油站都爆满；阿什维尔市加油站员工马克斯说，他服务的加油站在周一就卖光了汽油和柴油。

美国东海岸有近半燃油是通过科洛尼尔公司的管道输送，该管道总长8850公里，每天从墨西哥湾沿岸的炼油厂输送250万桶汽油、柴油、航空燃油，以及其他提炼油品，至人口稠密的美东地区，如纽约、华盛顿，以及亚特兰大等地。

白宫一名官员表示，科洛尼尔公司的输油管并没有受到实质破坏。科洛尼尔公司总裁布朗特周一向能源部副部长特克保证，该公司仍全面掌控燃油管道输送系统，并将在破解勒索病毒之后重启输油工作。

拜登指没证据显示俄政府是幕后黑手

美国联邦调查局周一发布声明确认，袭击科洛尼尔公司的是一个名为“黑暗面”（DarkSide）的黑客团伙。美国总统拜登同一天表示，没有证据表明俄罗斯政府是这起袭击事件的幕后黑手，但有证据显示勒索软件源于俄罗斯，因此俄方有责任着手处理此事。

负责网络和新兴技术的美国国家安全副顾问纽伊伯格透露，政府还未就是否应支付赎金给黑客集团，向科洛尼尔公司提出建议。黑客植入的勒索软件会对攻击对象的系统数据进行加密，受害方须支付赎金来换取黑客提供软件解密密钥。

科洛尼尔公司输油管的服务对象包括90个美军设施以及26个炼油厂。一名政府发言透露，得克萨斯州已紧急出动卡车运送汽油和柴油到亚特兰大和其他东南部城市；墨西哥湾至少两个炼油厂暂时减产，以免囤积产量；宾夕法尼亚州费城国际机场的燃油储备就快耗尽，必须尽快获得新供应，以便飞机能加油起飞。

有报道指，美国即将迎来夏天旅游旺季，燃油供应受干扰，将推高燃油零售价，加剧通货膨胀威胁。