美批准建造国内首座大型商业离岸风电场

（华盛顿综合电）美国政府周二（5月11日）批准建造国内首座大型商业离岸风电场，工程预计将在今年夏季展开。这是拜登政府朝实现创造就业与对抗气候变化的目标所迈出的重要一步。

美国内政部与商务部在一份联合声明中说，这个风电场项目名为“葡萄园风能”（Vineyard Wind），将在距离东北部马萨诸萨州岸外马莎葡萄园岛（Martha's Vineyard）和南塔克特岛（Nantucket）约12海里处的大西洋海域，安装多达84台风涡轮。

这座风电场预计今夏开始建造，2023年启用。项目由可再生能源开发商Avangrid Renewables与哥本哈根基础建设基金（CIP）合资，估计耗资约30亿美元（约40亿新元），完工后装机量将达到800兆瓦，足以为40万家庭和企业供电，并创造3600个就业岗位。

美国现有两座风电场，分别位于弗吉尼亚州和罗得岛州岸外，总装机量仅42兆瓦。

美国商务部长雷蒙多指出，新风电场项目“显示我们可以在与气候危机做斗争的同时创造高薪就业岗位，并增强我们在国内外的竞争力”。

内政部长哈兰德说：“使用清洁能源的未来已在美国的掌握之中……这是我们要为更多美国人打开通往经济机遇的大门，而决心采取的多项行动之一。”

早在20年前，在马萨诸塞州沿岸修建海上风电场的计划就已被提出，但该计划遭到多方反对，后来在特朗普执政时期被取消。直到今年3月，拜登政府才重新审查这个项目。

目前，美国联邦政府还在评估另外10多个海上风电项目。拜登政府此前定下目标，到2030年要通过海上风力发电年产3万兆瓦能源，这将足以为1000万户家庭提供电力，同时创造7万7000个直接和间接的工作机会，并每年带来超过120亿美元资本投资。

环保组织对新风电场项目获批表示欢迎，但也有人担心这可能影响海洋生态。这项决定预计将受到渔业团体和沿岸房地产业主的法律挑战。

此外，一些经济学家认为，由于风电场的供应链与相关制造业工作大多集中在欧洲，拜登对风电场经济效益预测过于乐观。