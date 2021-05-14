日本医学界：若要办东奥会 东京单日新病例须少于100起

日本首都东京的冠病疫情不见平缓，昨天新增确诊病例1010起，一周内第二度破千。国内反对在疫情笼罩下办奥运的压力持续加大，医界也发声，认为要举办奥运的先决条件是东京的单日新增病例必须控制在100起以下。

疫情扩大，日本社会对东京办奥运的不满日益显著。民调显示，超过七成民众反对在疫情中办奥运。

上周末在奥运主会场外就有大规模抗议示威，示威者高举横布条质问：“奥运到底为谁举办？”

东京医生协会主席尾崎治夫昨天举行记者会，直言：“以目前的局势，日本要安全举办奥运实属困难。如果要举办，条件是东京单日新确诊病例必须控制在100起以下。如果做不到这个，就不可能安全主办奥运。”

该协会主要是担心日本的医疗体制挺不住。日本在去年冠病暴发时，将疫情对医疗资源的需求程度分成四个等级。目前，东京重症病房的占有率处于第三级。该协会指出，唯有每日新增病例保持100起以下，才能将医疗需求等级降到第二级，医界才有余力兼顾奥运。

尾崎警告，即使到了月底现行防疫紧急状态令结束时新增病例降至三四百起，也还不能解封，以防到6月和7月时再引发新一波疫情。

在上个月初发现变种病毒时，东京奥运组委会表明要为奥运会场扩大医疗支援。当局发信给医疗界要求增派护士，也请求毗邻的千叶县以及将主持奥运足球赛的茨城县，为选手提供专用医院。可是，两县的政府昨天都公开拒绝了。

千叶知事熊谷俊人说：“我无法答应奥委会，将人民的资源优先让给奥运使用。如果医疗资源出现紧张，我会奉劝奥运主办当局冲重新检讨是否要办奥运，最好是不要办。”

（记者是《联合早报》东京特派员）