以出动地面部队打击加沙地带 内坦亚胡：攻击行动将持续

（耶路撒冷综合电）以色列14日凌晨出动地面部队打击加沙地带，同时以色列总理内坦亚胡宣称，以军在加沙地带的行动将“需要多久”就持续多久。

之前四天的空袭未能平息来自加沙猛烈的火箭弹袭击，以色列未理会国际社会要它克制的呼吁，于周五（5月14日）出动战斗机和坦克继续其攻击行动。

以发射逾千枚炸弹炮弹 摧毁哈马斯多个设施

以色列国防部14日清晨表示，以军动用160架战机，发射了450枚导弹，彻底摧毁了加沙地带哈马斯的可运输武器设备的地下交通系统。随后，以军还轰炸了哈马斯的武器库、火箭弹发射场等设施。在整夜的军事行动中，以军向加沙地带发射了1000多枚炸弹和炮弹。

以军发言人说，虽然地面部队参加了黎明前持续40分钟的进攻行动，但军队没有进入加沙。陆军发言人孔里克斯14日确定：“目前，加沙内没有地面部队。”

14日早前，以色列国防军发布声明称，已派遣地面部队进入加沙地带发动攻击，外界普遍认为这标志着巴以冲突的全面升级。但在该声明发布约一小时后，以军联系媒体撤回了此前声明并澄清说“加沙地带没有地面部队”，此前发布错误信息的原因系“内部通讯错误”。

据报道，截至13日以军已在加沙地带边境部署了多达9000名预备役士兵，并随时可能发动全面进攻。有媒体分析称，以军仍在准备进攻所需的坦克、炮弹、士兵，短时间内不会进入加沙地带。

加沙卫生部长说，自10日双方发生冲突以来，已有至少119巴勒斯坦人死亡，其中31个是小孩，19个为妇女，伤者达830个。加沙地区的数百座建筑物受损或摧毁。加沙北部的卫生官员说，在一个房屋废墟中发现了一名妇女和她三个孩子的遗体。

以色列方面有八个人死亡，其中一个死者为边境巡逻兵，六个是平民，另一名死者为印度工人。

以军发言人14日称，连日的军事行动已摧毁千多个哈马斯军事设施目标，包括情报总部和多个组织指挥官的住所。

昨天，在以军袭击之后，以色列南部地区随即遭到火箭弹攻击。哈马斯下属军事组织“卡桑旅”向以色列境内的阿什克隆、阿什杜德、贝尔谢巴和斯德洛特发射了50枚火箭弹还击。

以色列总理内坦亚胡13日警告，军队的行动“还会持续一段时日”。以色列官员说，停火前必须让哈马斯遭受重击。

冲突双方是在10日陷入这场2014年来最激烈的交火。控制着加沙的哈马斯朝耶路撒冷和特拉维夫发射了火箭弹，以报复以色列警察与耶路撒冷阿克萨回教堂附近的巴勒斯坦人起冲突。以色列国防军称，自冲突升级以来，加沙地带武装分子已向以色列城市发射了约1800枚火箭弹，其中大部分被以军防空系统拦截。