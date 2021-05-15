美疾控中心：完成接种者免戴口罩

●冠病19疫情

美国疾病控制与预防中心说，新指引将能让生活开始恢复正常。当局希望可以借此鼓励更多美国人接种疫苗。接种了疫苗的美国民众可以重启所有旅行活动，在海外旅游回国后不必隔离。

（华盛顿综合电）美国疾病控制与预防中心（CDC）周四发布新指引，已完成冠病疫苗接种的民众在参加室内或室外活动时，无论活动规模大小都可不戴口罩，也无须保持社交距离。

CDC说，更新的指引将能让生活开始恢复正常。当局希望可以借此鼓励更多美国人接种疫苗。

不过，CDC仍然要求人们在乘坐公交车、火车和飞机等公共交通工具时戴口罩。已完成疫苗接种的人前往医院、长期护理机构时，也须戴口罩并保持社交距离。

美国总统拜登周四称这是重要的里程碑。拜登不戴口罩，当天在白宫说：“我认为这是一个伟大的里程碑，这是美好的一天……如果你完成接种疫苗，就可以摘掉口罩，你争取到面带笑容问候他人的权利。”

但众议院议长佩洛西坚持，所有人在众议院楼层仍须戴口罩。佩洛西的发言人说，这是因为至今还不清楚多少众议院职员已完成疫苗接种。

CDC主任瓦伦斯基周四表示，新指引是以冠病病例数大幅减少、疫苗接种扩大至较年轻民众，以及疫苗对变种病毒的效果作为依据。瓦伦斯基说：“我们是遵循科学行事。”

根据新指引，接种了疫苗的美国民众可以重启所有旅行活动，在海外旅游回国后不必隔离。若曾经接近无症状的冠病感染者，也不必接受病毒检测。但民众仍受到一些国际旅行限制，包括对加拿大的非必要旅游。

目前，近六成美国成年人已经接种一剂或两剂疫苗，新增确诊病例已在快速下降，现已达到七天平均单日新增3万8000起，或每10万人中11人感染冠病。

美国范德堡大学的传染病专家沙夫纳说，他支持这项人们盼望已久的新指引，并说许多医生与医疗人员都认可疫苗的有效性，“他们也认为，理应让那些完成疫苗的民众获得奖励。”

共和党参议员柯林斯也有同感。她表示，“若人们接种疫苗后，却不能做点不同的，那他们就感受不到接种疫苗的益处。”

新指引无法律约束力

商家陷入两难

另外，彭博社报道，CDC的新指引让商家措手不及和陷入两难，他们须衡量如何确保公共卫生安全但又不得罪顾客。

CDC的新指引只是对人们的防疫行为提出建议，并不具备法律约束力。美国全国餐饮协会表示，在研究CDC的建议，探讨接下来该怎么做。一些银行表示，现阶段会继续要求客户戴口罩。

分析说，各州地方政府与商家将得决定，是否要维持或放松戴口罩的规定。零售业员工将首当其冲，当中许多员工在要求顾客戴口罩时，将得面对不配合的顾客的对抗。

要怎么确定顾客已完成疫苗接种也是个难题。消费调查机构Inmar Intelligence的高级副总裁赫尔特说，新指引让零售商两头不讨好，“除非购物者携带接种疫苗证明，不然，要严格执行戴口罩的措施，可能得阻挡一些人进入。此外，如果顾客不戴口罩，总有些人感到不自在，因为我不晓得对方是否已接种疫苗？”