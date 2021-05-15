希腊宣布重开国际旅游大门

（雅典综合电）希腊宣布恢复开放旅游活动，欢迎国际旅客入境游玩。

承认任何一款疫苗

希腊昨天（5月14日）正式重开旅游大门，该国旅游部长希奥哈里斯周四在启动旅游季的记者会上说，“我们抛下了恐惧和不安的乌云，向世界开放旅游业。”

入境希腊的国际旅客必须持有已接种疫苗的官方证明，或冠病检测呈阴性的报告。希腊政府表示，将承认任何一款冠病疫苗，并计划推出随机检测。

旅游业是希腊的关键产业，占其经济产值逾五分之一。希腊旅游业联合会的数据显示，去年该国的旅游业收入和入境人数骤减，旅游业收入从2019年的180亿欧元（约291亿新元）跌至42.8亿欧元（约69亿新元）；入境旅客则猛跌76.5%至740万人。

当地许多旅游胜地的餐饮业者都表示迫不及待恢复开放旅游业，但酒店业者预计旅游业要等到6月底或7月初才能逐步全面恢复。希腊酒店业主联合会主席塔西奥斯说：“本周五将只有15%到20%的酒店会开门营业，其余酒店将在6月底前逐步恢复营业。”

英国的途易旅游公司已经安排，短期内有120趟飞往希腊的航班，首六趟航班于昨天飞抵希腊、今天则有另15趟航班。

希腊将在本周解除多数的封锁措施，包括国内跨区域的旅游禁令。这意味着希腊人自去年11月以来，首次能够在境内自由移动。

希腊人口1080万人，目前接种了近400万剂疫苗，其中有140万人已完成两剂接种。