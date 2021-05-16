约翰逊：在西北部迅速传播 B16172变种病毒肆虐 英或推迟解封计划

约翰逊周五（5月14日）在新闻发布会上说：“这个新的变种病毒对我们的（解封）进度造成严重干扰，可能使6月份进入解封第四阶段更加困难。”他说，解封进度将取决于B16172变种毒株的传播速度，英国政府正在等待相关数据来确定这点。

（伦敦／法兰克福综合电）英国首相约翰逊警告，最先在印度发现的B16172变种病毒正在英国西北部迅速传播，伦敦也出现病例，这可能促使英国政府推迟解封计划。

约翰逊周五在新闻发布会上说：“我必须坦白跟你们讲，这个新的变种病毒对我们的（解封）进度造成严重干扰，可能使6月份进入（解封）第四阶段更加困难。”

英国将按原定计划，在周一（17日）进入解封第三阶段，包括恢复室内餐饮以及允许人们在家中进行不超过六人的小聚会，然而原定于6月21日启动的解封最后阶段可能得延后。

英将为50岁以上者 加快接种第二剂疫苗

约翰逊说，解封进度将取决于B16172变种毒株的传播速度，英国政府正在等待相关数据来确定这点。如果该毒株的传染性只是比先前传播的变种病毒稍强，解封计划将如期推展；若有证据显示B16172毒株不受控制地传播，并将对医疗体系造成更多压力，那防疫措施反而会收紧。

B16172毒株已证实在英国西北部博尔顿、布莱克本等地区蔓延。官方周五宣布，有四人死于该毒株，这是英国国内已知的第一批感染B16172毒株的死者。数据也显示，英国过去一周发现1313起B16172毒株病例，比前一周的520起多了一倍有余。

为加强防疫，约翰逊周五宣布，将加快为50岁以上者和易感染人群接种第二剂疫苗，把两剂疫苗接种的间隔时间从12周缩短至8周。英国去年12月启动大规模疫苗接种计划，目前三分之二的成年人口已接种至少一剂疫苗。英国政府科学顾问团周五发布报告指出，B16172毒株的传播力可能比目前主要流行的毒株高出50%，预计再过一段时间，B16172将取而代之为主要的传播病毒，而到那时候，政府若继续推进解封，可能导致“住院人数显著激增”。

印度疫情愈发严峻，英国政府已在上月23日将印度列入旅游“红色名单”，这意味着所有来自印度的入境者，须在酒店隔离10天。

英国另有一份“绿色名单”列了十多个国家，从这些国家入境英国无须接受隔离。约翰逊周五表示，鉴于新变种病毒的威胁，英国在“可预见的未来”将维持非常严格的边界管制，因此暂时不会扩大绿色名单。

德染B16172毒株病例上升 专家：慎防暴第四波疫情

德国对B16172变种病毒在英国加速传播感到担忧，为此重新将英国列为冠病疫情风险地区。德国感染B1617毒株的病例也有上升趋势，专家警告应警惕暴发第四波疫情的风险。

德国周五新增确诊病例和死亡病例分别为1万零247起和205起。目前新增病例主要还是首先在英国发现的B117毒株，而B16172毒株的病例占比不到2%，但过去数周以来，后者占比正在持续上升。