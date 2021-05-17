以色列炮轰加沙地带哈马斯首脑住家 也炸毁国际媒体大楼引发国际强烈反应

以色列对加沙地带展开空袭，目标包括哈马斯领袖叶海亚·辛瓦尔的住家。卫生官员说，有至少26名巴勒斯坦人被炸死，包括八名儿童，而以色列的特拉维夫和南部城市贝尔谢巴则遭受火箭弹攻击，约10人受伤。

（加沙／耶路撒冷综合电）以巴冲突昨天（5月16日）进入第七天，但仍无平息迹象。以色列昨早炮轰加沙地带哈马斯首脑的住家，哈马斯则向以色列发射火箭弹。以色列前晚也夷平一座充当国际媒体办事处的大楼，引发国际强烈反应。

从周六晚到星期天上午，以色列对加沙地带展开一系列空袭，目标包括哈马斯领袖叶海亚·辛瓦尔（Yahya al-Sinwar）的住家。卫生官员说，有至少26名巴勒斯坦人被炸死，包括八名儿童。

以色列的特拉维夫和南部城市贝尔谢巴则遭受火箭弹攻击，军医说，有约10人在奔向防空洞时受伤。卫生官员说，自上周一爆发冲突以来，加沙至少有174人丧命，包括47名儿童。以色列则有10人死亡，包括两个孩子。

此前一天，以色列摧毁了加沙市一栋12层楼高的建筑，该建筑内有美联社和卡塔尔半岛电视台的办事处。以军称，哈马斯的军事办事处就设在大楼内，并称已在发动空袭前向楼内平民发出警告，敦促他们撤离。

美联社谴责这次袭击，并称“没有迹象表明哈马斯人员出现在大楼内或在里头活动”。

半岛电视台对以军空袭表达“最强烈的谴责”，并称以色列政府应为其“蓄意”针对媒体的行为承担责任。

联合国秘书长古特雷斯提醒“所有各方，任何不分青红皂白地以平民和媒体设施为目标的行为都违反国际法，应不惜任何代价地加以避免”。

以色列空袭加沙地区媒体办公楼后，美国总统拜登与以色列总理内坦亚胡通电话，表达了对当前暴力冲突的“严重关切”。不过拜登也重申，以色列有权捍卫自身免遭“加沙地区哈马斯和其他恐怖组织的袭击”。

内坦亚胡感谢美国“对以色列自卫权的明确支持”，并表示以色列正尽一切努力“避免伤害不相关人员”。

拜登也与巴勒斯坦总统阿巴斯通话，重申了他对通过谈判解决以巴冲突的承诺，同时强调哈马斯有必要停止向以色列发射火箭弹。

以色列和哈马斯都坚称不会停火

联合国安全理事会定星期天开会，讨论这场2014年以来最血腥的以巴冲突。但国际社会要调停此次冲突的一大难题是，美国和大多数西方大国并不与他们视为恐怖组织的哈马斯对话，而与西方有联系的阿巴斯，权力基地位于被占领的西岸，对加沙的哈马斯影响不大。

目前，以色列和哈马斯都坚称不会停火。

内坦亚胡周六晚说，此次行动“仍未结束，而且只要有必要就会继续进行下去”。

哈马斯政治局局长哈尼亚（Ismail Haniyeh）则称阿克萨清真寺是该组织的“红线”，警告以色列不要“玩火”。

此前，以色列警察在斋戒月期间于阿克萨清真寺附近与巴勒斯坦人发生冲突，促使哈马斯决定展开报复行动，于上周一向以色列发动火箭弹攻击，引发了这一轮的冲突。