英卫生部：将尽快让更多人接种 现有疫苗可有效预防B16172毒株

英国卫生部长汉考克援引牛津大学的初步实验室研究数据表示，英国政府对现有冠病疫苗能够预防感染B16172变种病毒抱持“高度信心”。

（伦敦综合电）英国卫生部长汉考克星期天（5月16日）说，英国已有2000万名成年人完成冠病疫苗接种，英国政府也对现有疫苗可有效预防B16172变种病毒非常有信心。不过，由于这种最先在印度发现的变种病毒传染性较高，有可能“像野火般在尚未接种的群体中传播”，因此英国仍须“让尽可能多的人接种疫苗”。

汉考克星期天接受天空新闻台访问时指出，B16172变种病毒的传染性显然比最先在英国发现的B117变种病毒更高，“我们正处于接种计划和冠病病毒之间的竞赛，而这种新变种为病毒提供了一些额外优势”。

不过，他也援引牛津大学的初步实验室研究数据表示，英国政府对现有冠病疫苗能够预防感染该变种病毒抱持“高度信心”。

英国69.4%成年人口接种至少一剂疫苗

汉考克没有说明该研究涉及哪几款疫苗，仅表示：“这意味着，我们可以继续推进通过接种疫苗来应对这场大流行病的策略。”英国已批准使用辉瑞—BioNTech、牛津—阿斯利康和莫德纳疫苗，三款都为双剂次疫苗。

星期天公布的最新数据显示，英国已为人民注射5667万7012剂冠病疫苗，其中3657万3354人接种至少一剂，占全国成年人口的69.4%；已接种两剂的有2010万3658人，占全国成年人口的38.2%。

汉考克形容，这是一项“非凡进展”。他指出，注射第二剂疫苗对于确保人们能够抵御可能致命的冠病病毒至关重要，并敦促民众尽快接种。

英国疫苗部署部长扎哈维也表示，这是英国实现的又一个惊人里程碑。他强调，英国疫苗接种率虽是世界最高之一，“但我们的工作尚未完成”。

英格兰公共卫生署数据显示，得益于冠病疫苗接种计划，英格兰住院和死亡病例大减，截至4月底估计有超过1万1700人免于死亡，3万3000人免于病重住院。

接种进度理想，使英格兰如期于周一进一步解封。餐馆和酒吧可恢复室内服务，体育馆和电影院等娱乐休闲场所也可重开，但仍须遵守一些限制，人们可在户外举行最多30人的聚会，或在家中举行六人小聚会。

但与此同时，B16172变种病毒的传播，给英国抗疫工作增添了不确定性。截至5月5日，英国累计有520起B16172病例，到12日这一数字已翻了超过一倍，达到1313起。

为加强应对B16172变种病毒，英国政府将加速为50岁以上及较脆弱群体接种疫苗，包括把接种两剂疫苗的间隔时间从此前的12周缩短至八周。当局的目标是在7月底之前为所有成年人接种至少一剂疫苗。