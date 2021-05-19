美国计划6月底提供 8000万剂冠病疫苗给他国

（华盛顿综合电）美国总统拜登周一在白宫宣布，美国将在未来六周出口2000万剂冠病疫苗到其他国家，以“重拾”美国在全球共同对抗冠病疫情的领导地位。

这次宣布，加上此前美国承诺会出口6000万剂阿斯利康疫苗，美国将在6月底出口的疫苗总量已经达到8000万剂。

拜登透露，美国此次将出口的疫苗包括已在美国获得授权使用的疫苗，即辉瑞、莫德纳和强生。不过，白宫拒绝透露这批疫苗会发给哪些国家。但拜登之前已经暗示，要尽力协助印度抗疫。

对美国的宣布，世界卫生组织总干事谭德塞当天发推文表示欢迎。谭德塞说，全球冠病疫苗获取机制（COVAX）的伙伴方，已经准备好将捐赠的疫苗公平分配。他强调，面对疫情，团结一致是拯救各国生命与生活的唯一方法。

拜登：到了今年7月 美国是领导全球抗疫国家

在全球暴发疫情之后，中国与俄罗斯借此展开疫苗外交，通过为其他国家提供疫苗来扩大自身的影响力。

拜登说，到了今年7月，美国就会是领导全球抗疫的国家。他说：“我们将会比任何国家提供更多的疫苗，是比他们所给的多出五倍。”

拜登表示，俄罗斯和中国至今已捐出1500万剂疫苗，但与中俄试图通过疫苗外交扩大影响力不同的是，美国不会利用疫苗来换取好处，“我们要的是以我们的价值观，来领导世界”。