将就生产与技术转让等方案交换意见 韩美首脑会谈建立疫苗伙伴关系成焦点

文在寅17日在幕僚会议上表示，将把此次访问作为加强两国疫苗合作，将韩国打造成全球疫苗生产枢纽的契机。此外，韩国是否会以某种形式加入美国主导的“四方安全对话”也备受关注。

韩国总统文在寅昨日下午启程赴美国，预计于华盛顿时间21日下午与美国总统拜登举行峰会。韩国媒体报道称，韩美疫苗合作、朝核问题以及半导体产业链将是韩美首脑会谈的三大议题。此外，韩国是否会以某种形式加入美国主导的“四方安全对话”也备受关注。

韩联社称，建立疫苗伙伴关系有望成为此次韩美首脑会谈的重点议题，双方可能就签署疫苗互换协议、通过技术转让在韩生产疫苗等方案广泛交换意见。文在寅17日在幕僚会议上表示，将把此次访问作为加强两国疫苗合作，将韩国打造成全球疫苗生产枢纽的契机。

韩国《东亚日报》指出，美国可将同盟国韩国作为东亚疫苗枢纽，牵制中国在亚洲等地扩大影响力的“疫苗外交”。

朝核问题也会是会谈主要议题

此外，在拜登政府对朝政策已定调的情况下，朝核问题也将是会谈的主要议题。

青瓦台方面认为，将以新加坡协议为基础重启朝美对话，若朝鲜无核化取得进展，可以解除部分对朝制裁措施，韩美有可能达成原则性协议。

然而据了解，美方已向韩国表示，由于朝鲜尚未对美国的对朝政策做出反应，因此很难在韩美首脑会谈上达成具体协议。

同时，韩国是否会以某种形式加入美国主导的“四方安全对话”（Quad）亦可能成为会谈议题。

据悉，韩国政府考虑到中国的反对，正在考虑从气候变化、新技术等领域“部分参与”，而不是全面参与。

另外，由于拜登正集中国家力量重新构建半导体等高科技供应链，韩国SK集团、三星电子等四大集团高层都将随同文在寅访美，各大企业已决定和正在探讨中的对美投资计划总额超过40万亿韩元（约472亿新元），其中三星电子有可能斥资约20万亿韩元（约236亿新元）投建半导体工厂。

文在寅即将成为继日本首相菅义伟后，第二位与拜登面对面会谈的外国元首。文在寅的总统任期仅剩一年，对于此次访美，韩国媒体给予高度关注。

此次韩美两国会谈将成未来四年关系框架

《韩民族新闻》指出，此次会晤不仅将为未来四年的韩美关系构建大致框架，而且在全球疫情仍未得到有效控制、中美展开全面竞争的时间点举行，这将比以往任何一次首脑会谈都会对韩国社会产生更深远的影响。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）