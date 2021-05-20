私人实验室：疫情已失控 印度单日死例刷新全球纪录 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月20日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 印度一些私人实验室指出，在它们检测的人当中，近三分之二曾经暴露于冠状病毒之中，这表明该病毒的传播已失控。印度的单日病故者数目升高至4529例，这是个全球纪录。印度卫生部19日的数据显示，印度新增26万7334起病例，总数达到2550万起，死亡者28万3248个。几个月以来，印度所受的疫情冲击比世界上任何一个地方来得大。路透社的追踪数据显示，只有美国有更多的病例，出现过更糟的单日死亡人数，于2月12日有5444人死亡。印度过去几天，虽然死亡病例没有减少，但新病例数量下降了，可是，专家认为，尚无法确定感染已达高峰。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 冠病疫苗 印度 美国 8000摩洛哥人非法涌入 西班牙北非属地休达 早说