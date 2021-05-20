私人实验室：疫情已失控 印度单日死例刷新全球纪录

印度一些私人实验室指出，在它们检测的人当中，近三分之二曾经暴露于冠状病毒之中，这表明该病毒的传播已失控。印度的单日病故者数目升高至4529例，这是个全球纪录。印度卫生部19日的数据显示，印度新增26万7334起病例，总数达到2550万起，死亡者28万3248个。

几个月以来，印度所受的疫情冲击比世界上任何一个地方来得大。路透社的追踪数据显示，只有美国有更多的病例，出现过更糟的单日死亡人数，于2月12日有5444人死亡。印度过去几天，虽然死亡病例没有减少，但新病例数量下降了，可是，专家认为，尚无法确定感染已达高峰。