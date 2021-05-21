福奇澄清 美国最新指引不意味人人可不戴口罩

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇指许多美国人“误解”了疾控中心的意思，以为这取消了每个人需戴口罩的命令。他说，指引其实是针对那些已经接种了疫苗的人。

（华盛顿综合电）美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇澄清说，美国疾病控制与预防中心（CDC）有关戴口罩的最新指引，并不意味着每个人都可以不戴口罩。

福奇前天接受美国短新闻网站Axios访问时，指许多美国人“误解”了疾控中心的意思。他说，许多人“以为这取消了每个人需戴口罩的命令”，但事实并非如此。

疾控中心上周发布的指引说，已完成疫苗接种的人可以不用在室内或室外戴口罩，除了少数例外情况，如搭乘公共交通时，以及在医疗设施、监狱及流浪者收容所内的时候。

福奇也是拜登总统的首席医疗顾问。他说，人们可能没有仔细阅读该指引或“只听了一半”，因为这其实是“针对那些已经接种了疫苗的人”。他澄清说，该指引“没有明确表示未接种疫苗的人应该停止戴口罩”。

福奇说：“他们感觉我们在说‘你不再需要口罩了’，但疾控中心没有这么说。我们说的是，如果你接种了疫苗，就可以感到安心，在室外或室内都不会被感染。”

福奇和其他高级卫生官员过去一周一直尝试通过媒体澄清疾控中心的新指引。该指引造成了混乱，因为它没有凌驾于地方政府的戴口罩要求，而且人们也没有办法知道谁接种了疫苗。

民调显示新指引不会激励民众去接种疫苗

疾控中心主任瓦伦斯基星期天受访，被问及该指引所引发的混乱时，要求美国人“对自己诚实”。她说：“如果他们接种了疫苗并且没有戴口罩，那么他们是安全的。如果他们没有接种疫苗并且没有戴口罩，那么他们是不安全的。”

周二公布的一项民调结果显示，未接种疫苗的人对于不戴口罩从事活动的舒适感，大约是已接种疫苗者的两倍。这表明疾控中心的新指引不会激励他们接种疫苗。

针对美国的最新口罩指引，世界卫生组织早前谨慎回应称，各国应该考虑自身情况，来决定是否允许已接种疫苗的人无须在公共场合戴口罩。世卫组织紧急项目负责人瑞安说：“如有一个国家希望取消戴口罩命令……须考虑该地区的病毒传播情况和疫苗覆盖率。”

根据疾控中心的数据，18岁以上美国人中，近一半已完成了疫苗接种，六成的人已至少接种了一剂疫苗。

共和党10议员违反口罩令 被罚款或接警告

另一方面，美国国会众议院议长佩洛西以难以判断哪些议员已经完成疫苗接种为由，继续维持议事厅的口罩令，但周二有三名共和党众议员因二度违反口罩令，各被罚款500美元（约666新元），另有七名共和党议员也因首次违例而接到警告。