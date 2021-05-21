马国疫情急转恶化 到底发生了什么事？

马来西亚冠病疫情急剧恶化，5月20日新增冠病确诊病例6806起，死亡病例新增59起，都创单日新高。截至21日下午3时，马国当天的新增确诊病例达6493起，连续三天单日新增病例超过6000起。此前，马国疫情原本已经受控，为何在几个月内又急转直下，以致全国大部分地区第三度实施行动管制令？

首相慕尤丁在5月10日宣布全国进入MCO3.0，有效期为5月12日至6月7日。（路透社）

马国政府被指优柔寡断使疫情恶化

在实施防疫措施与民众沟通这方面，联邦政府举棋不定的态度引起了议论和质疑。

5月4日，联邦政府率先宣布在雪州的六个县实施两周的第三轮行动管制令（MCO 3.0），但被这六县“包围”，且疫情同样严重的首都吉隆坡却被排除在外，令人费解。面对各方质疑，政府隔天宣布吉隆坡和柔佛州的三个县也跟进实施MCO 3.0；没过几天，首相慕尤丁5月10日宣布全国进入MCO 3.0，有效期为5月12日至6月7日。

这样的反反复复容易让民众混乱，而当局“挤牙膏式”的宣布，也让人质疑慕尤丁政府没有完整方案来应对日趋恶化的疫情，而是走一步看一步。

此外，联邦政府明明已开始实施MCO 3.0，却仍准许全国各地超过10万名大专生从5月6日开始分批跨州回家准备度过开斋节假期。这引起卫生专家的担心，形容这是“灾难性”的决定，因为这可能导致马国出现类似印度目前的情况。

马来西亚医药协会此前痛批政府，在MCO 3.0期间允许经济领域照常运作，根本毫无逻辑，也将使得MCO 3.0难以奏效。例如，许多人就对于当局开放斋戒月市集感到不解。卫生专家已警告，若没有更严格的防疫措施，到了5月中或开斋节之后，马国的单日新增病例可能会破万，但联邦政府对于这个警告似乎无动于衷。

有评论指出，联邦政府允许经济活动照常进行，很大程度上是因为在经历前两波疫情和行管令的冲击后，马国经济已难再承受一次全面封锁。这令政府在采取管制措施时不得不瞻前顾后，无法像2020年3月首次实施行管令时那样果敢。

马来西亚医药协会主席苏巴马廉认为，在疫情严峻的紧要关头，政府应采取坚定的立场。他说：“这个时候已经不能在经济与公共卫生之间取得平衡了，全面封锁是首要任务。”他补充，在这个时候，即使拯救了经济，但却使疫情恶化，那也是无济于事。

尽管马国进入封锁状态，当地的商场、超市和市集仍然出现人潮拥挤的情况。（路透社）

社区感染群继续增加 民众或疏忽防疫措施

另一个值得关注的是，尽管马国5月12日就已进入全国封锁状态，但每日新增确诊病例继续飙升，甚至创下单日新增最高纪录。这似乎意味着民众和雇主未遵守抗疫准证，以致病毒继续传播。

马国卫生部的数据显示，马国到了5月19日新增19个感染群；20日更是新增24个感染群，感染群中总计480人确诊，当中九个感染群与职场相关，七个涉及社区，六个涉及宗教，一个涉及高风险群，以及一个涉及教育部旗下学府。20日，柔佛居銮的一家工厂共有36名员工接受筛检，当中多达27人确诊。

MCO 3.0条例严格禁止跨州和跨县行动（除非紧急情况），所有杂货店、便利店和药剂店的营业时间限制在早上6时至午夜12时；早市、农贸市场、周末市集等则只限早上6时至下午2时营业。每辆车（包括私家车、德士和私召车）的乘客人数以三人（包括司机）为限。

据报道，主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里此前曾劝请父母不要带小孩到人多的地方如购物中心。他还指出，若情况持续，政府将考虑把携带孩子到人多的地方列为禁令，“届时父母将受到法律对付”。

社交媒体图片也显示，尽管马国进入MCO3.0，当地的商场、超市和市集仍然出现人潮拥挤的情况，疫情的暴发似乎早已成了一个“新常态”。

有评论指出，这或许是因为部分人已出现了“防疫疲劳”，对保持社交距离、避免聚会等防疫措施不再看重，而这也是马国的防疫工作陷入困境的原因之一。

公共卫生专家警告，马国正走向第四波疫情，民众不能掉以轻心，必须严格遵守防疫措施、尽早登记接种疫苗，防止疫情进一步恶化。

马国共有3200万人口，仅约不到4%的人口接种至少一剂疫苗，离年底80%人口接种疫苗的目标显然相去甚远。（彭博社）

马国疫苗接种进展缓慢

马国的国家疫苗接种计划至今进行了三个月。截至5月17日的数据，马国仅有123万人接种了第一剂疫苗，76万人完成接种两剂疫苗。马国共有3200万人口，仅约不到4%的人口接种至少一剂疫苗，离年底80%人口接种疫苗的目标显然相去甚远。

马国前首相纳吉此前也指出，根据彭博社的疫苗追踪报告，需要耗时4.9年，才能让75%人口接种冠病疫苗和达到免疫。

马国科学、工艺及革新部长凯里指出，当前最大的瓶颈是疫苗短缺，使得政府无法迅速为民众注射疫苗。他说，马国和其他中等收入国家疫苗供应不足是普遍的情况，富裕国家垄断了疫苗市场，甚至他们的公民购买了多达三至五倍所需要的疫苗。

但凯里表示，6月之后，马国的疫苗供应量将会超过现有注册接种疫苗的人数。

凯里日前也提到，冠病疫苗注册率低也是另一棘手问题。这是因为很多马国民众对于疫苗接种仍处于观望。马国目前有三种冠病疫苗已批准使用：辉瑞-BioNTech疫苗、牛津-阿斯利康（Oxford-AstraZeneca）疫苗以及中国科兴（Sinovac）疫苗，而阿斯利康疫苗此前多次出现接种后导致血栓的问题，使得人民望而却步。尽管政府一再表明这些特殊症状与疫苗并无直接的关系，人们还是抵不过这个恐惧。

凯里表明，若自愿接种的人数仍不理想，则考虑在9月向内阁建议，强制国民接种疫苗。