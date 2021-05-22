独立调查： 英广记者当年 以欺骗手段获专访戴妃机会 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 1997年3月，15岁的威廉（左二）和13岁的哈利（左三）跟随父亲查尔斯（右一）和母亲戴安娜（左一）上教堂。同年8月31日，戴妃在巴黎遇车祸逝世。（法新社） 字体大小: 小 中 大 英国一项独立调查确认，英国广播公司（BBC）当年是透过欺骗手段才获得轰动全球的戴安娜王妃专访。威廉王子谴责BBC，指该专访使母亲陷入“恐惧和偏执”，也导致父母关系恶化。英国最高法院退休法官戴森勋爵周四发布独立调查报告称，BBC节目“广角镜”记者巴希尔（Martin Bashir）1995年利用伪造银行账单，让戴安娜以为自己受到安全人员监控，同时对巴希尔产生信任而接受了他的访问。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英国广播公司 戴安娜 威廉王子 美国提议全球最低企业税定在15% 早说