独立调查： 英广记者当年 以欺骗手段获专访戴妃机会

英国一项独立调查确认，英国广播公司（BBC）当年是透过欺骗手段才获得轰动全球的戴安娜王妃专访。威廉王子谴责BBC，指该专访使母亲陷入“恐惧和偏执”，也导致父母关系恶化。

英国最高法院退休法官戴森勋爵周四发布独立调查报告称，BBC节目“广角镜”记者巴希尔（Martin Bashir）1995年利用伪造银行账单，让戴安娜以为自己受到安全人员监控，同时对巴希尔产生信任而接受了他的访问。