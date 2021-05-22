通过手机应用呈现 欧盟采数码健康护照助旅游市场重开

欧盟27个成员的公民和居民只要符合三个条件之一就能申请“数码健康护照”，即至少接种过一剂欧洲药品管理局认证的冠状病毒疫苗、病毒检测为阴性或曾经染疫但已康复。

（布鲁塞尔综合电）欧洲议会和欧洲联盟委员会就“数码健康护照”达成协议，有利于各国民众在夏天的旅游旺季出行。

欧洲议会议员和欧盟轮值主席葡萄牙外交官员于20日完成第四次协商后，达成协议。根据协议，欧盟27个成员的公民和居民只要符合三个条件之一就能申请，即至少接种过一剂欧洲药品管理局（EMA）认证的冠状病毒疫苗、病毒检测为阴性或曾经染疫但已康复。

欧盟司法专员雷恩德斯通过社交网站推特说：“我们以创纪录的时间敲定了这一新工具，以保障所有公民能自由流动。”

6月底在欧盟全面启用 为欧洲夏季旅游提供助力

目前包括辉瑞、莫德纳、阿斯利康还有强生这四款疫苗都获得EMA认证，绝大多数欧盟成员国的民众目前也大多接种这四款疫苗。这项数码证明将由两家德国公司开发，主要通过手机应用程式（App）呈现。

采用“数码健康护照”被视为欧洲夏季旅游提供助力的关键手段，让依赖观光收入的国家在风险较低的状况下，重新开放旅游市场。

欧盟卫生与食品安全专员基里亚基德斯指出：“这是欧盟朝尽可能安全重启自由行动迈出的重要一步，同时为我们的公民提供明确性和确定性。”

欧洲议会要各国为民众进行免费测试以获得这份证书，并反对任何成员设置附加的检疫要求。欧洲联盟委员会承诺提供1亿欧元（1.63亿新元）的紧急支持资金，以便各国能负担得起检测开支，并在需要时再提供1亿欧元。

欧洲联盟的立法与行政机构采纳这项“数码健康护照”后，欧洲议会定6月7日起的一周内通过法律，让法国、荷兰和马尔他等10多国先行试用，随后于6月底在欧盟启用。

“数码健康护照”同欧盟让已接种疫苗的非欧盟游客入境是两个不同的计划。

“数码健康护照”初步将仅限欧盟国家内使用。欧盟委员会也会推动与非欧盟国家互相承认“数码健康护照”，尤其是同美国，相关细节将在下星期欧盟高峰会继续讨论，预计6月上旬在欧洲议会获得正式批准。

多个国家也已朝相同方向迈进。以色列推出了“绿色通行证”，英国已公告人民，部分国际旅游将在一个星期后获准，具备国民保健署应用程式即可通行。