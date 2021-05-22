埃及斡旋下以巴终于停火

（加沙／耶路撒冷综合电）以色列和哈马斯在埃及斡旋下达成停火协议，结束11天武装冲突。停火协议于当地时间周五（5月21日）凌晨2时（新加坡时间周五早上7时）开始生效。

不过，哈马斯表示，他们仍然“箭在弦上”，要求以色列停止在耶路撒冷的暴力行径，和处理加沙地带遭到以军狂轰滥炸之后的残局。

停火后，大批巴勒斯坦人涌向加沙的街道，当中许多人因担心以色列轰炸而躲藏多日。回教堂的扬声器称“对占领者（以色列）的抵抗取得了胜利”；在以色列，广播电台原本全天候播放新闻与评论，之后恢复播放流行音乐与民谣。

在停火生效前，巴勒斯坦继续发射火箭，以色列发动至少一次空袭。

哈马斯形容此次战斗，成功抵御强敌的军事与经济入侵；以色列总理办公室周四晚发表声明说，以色列近期对加沙的军事行动取得了“巨大成就”。

然而，双方仍摩拳擦掌，表示准备对对方违反停火的行为进行报复。埃及表示将派两个代表团监督停火。

持续长达11天的战火至今夺走了244条人命，其中有232名巴勒斯坦人因空袭而死亡。加沙卫生官员表示，超过1900名巴勒斯坦人受伤。

以色列方面有12人死亡，数百人受伤。以方表示，击毙至少160名武装分子。

美国承诺与国际组织合作 为加沙巴人提供人道援助

美国总统拜登周四承诺，华盛顿将与联合国和其他国际利益相关方合作，为加沙地带的巴勒斯坦人提供人道主义援助和协助重建。

拜登周四与埃及总统塞西通电话，双方讨论了如何实现以巴停火。

埃及总统府发表声明说，塞西在通话中强调国际社会团结一致解决以巴问题的重要性。

美国国务院说，国务卿布林肯将走访中东地区，与以色列、巴勒斯坦和区域领导人讨论战后恢复事宜。

联合国秘书长古特雷斯说，以巴领导人都有责任在恢复局势平静之外，展开对话解决导致武装冲突的根本原因。

另外，联合国人权理事会将在本月27日于日内瓦，就巴勒斯坦被占领地区人权状况召开特别会议。

联合国人权事务高级专员办事处周四说，巴基斯坦作为伊斯兰合作组织协调员，与巴勒斯坦共同提交了召开特别会议的正式请求，获得中国、古巴及南非等63个国家支持，其中包括20个联合国人权理事会成员国。